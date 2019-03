Quaglia-gol | la Sampdoria batte il Sassuolo con uno spettacolare 5-3

Quagliarella gol - manita Samp : 5-3 al Sassuolo : TORINO - Cinque gol per rilanciarsi verso le zone alte della classifica, trascinata dal suo bomber principe Quagliarella - fresco di convocazione in Nazionale - e da un reparto offensivo scintillante: ...

VIDEO Sassuolo-Sampdoria 3-5 - Highlights - gol e sintesi. Sagra del gol al Mapei Stadium - Quagliarella infinito : La Sampdoria ha sconfitto il Sassuolo per 5-3 nell’anticipo della 28^ giornata della Serie A. I blucerchiati si sono imposti al Mapei Stadium al termine di una partita infarcita di gol: i liguri volano sul 2-0 con Defrel e Quagliarella, Boga accorcia le distanze al 38′ ma un minuto più tardi Linetty allunga nuovamente. Praet chiude i conti al 46′, poi nel finale il botta e risposta tra Duncan e Gabbiadini cristallizza il ...

Quagliarella come Toni : raggiunti i venti gol a 36 anni : Con il gol di oggi, contro l’Atalanta, Fabio Quagliarella ha raggiunto quota 20 gol in campionato, stabilendo il suo record personale di reti in una singola stagione di Serie A. Un gol, quello su rigore contro i bergamaschi, inutile ai fini del risultato ma molto importante a livello personale per il bomber blucerchiato. Fare venti gol in Serie A a 36 anni non è da tutti: l’unico a riuscirci prima di lui è stato Luca Toni, con ...

Che gol Papu Gomez - Quagliarella non si ferma più : Top Quagliarella (Sampdoria) – Incontenibile e devastante. Firma una doppietta in 11 minuti, colpisce un palo con un sinistro dalla distanza e va vicino alla tripletta con diverse conclusione. È in stato di grazia. Zielinski (Napoli) – È l’uomo ovunque del Napoli. È l’uomo in più. Suona la carica sullo 0-0, colpisce un palo clamoroso dopo il rosso a Meret e il gol di Pjanic. Dà fastidio alla retroguardia juventina che non ...

Quagliarella formato CR7 la via del gol senza età : Se non ce l'hai, a 36 anni, sei ormai un ex o uno di quei quasi ex che cerca un contratto in giro per il mondo per monetizzare il proprio nome. E invece lui no. Cura maniacalmente la sua preparazione ...

Spal-Sampdoria 1-2 - doppietta di Quagliarella - gol di Kurtic : Giampaolo ha ovviamente Quagliarella nel mondo degli Speciali e Saponara qualche passo indietro: in mezzo al campo c'è Ronaldo Vieira, guineese con cittadinanza portoghese naturalizzato inglese, 20 ...

Quaglia-gol affonda la Spal : ma è ancora caos per il Var Bene l'Udinese - pari tra Genoa e Frosinone : Nella domenica pomeriggio della Serie A, termina senza reti il match tra Genoa e Frosinone. Punteggio che scontenta soprattutto gli ospiti, fermi a quota 17 punti e sempre più lontani dalla salvezza. Cade in casa la Spal, sconfitta dalla Sampdoria per 2-1: doppietta di un incontenibile Fabio Quaglia

Doppietta di Quagliarella - Spal-Sampdoria 1-2. Contestato l'arbitro Pasqua : con il Var annulla il gol di Floccari dopo 4 minuti e mezzo : Lo scorso maggio, la Spal si era salvata battendo la Sampdoria, ma all'epoca i blucerchiati erano fuori dall'Europa league, oggi guerreggiano con Atalanta e Torino, con la Fiorentina e persino la ...

Quagliarella - gol e nervi tesi : post al veleno verso Cragno - : Undici partite consecutive in gol, tante quante il recordman della 'specialità', Gabriel Omar Batistuta, che fissò il primato nella stagione 1994-'95 con la maglia della Fiorentina, poi tre giornate ...

Samp-Cagliari - Quagliarella esulta in faccia a Cragno dopo il gol su rigore. FOTO : esultanza un po' nervosa quella del capitano della Samp, dopo la trasformazione del calcio di rigore che ha messo ko il Cagliari a Marassi. Cragno aveva cercato di distrarlo prima della battuta dal ...

Sampdoria - vittoria di rigore. Ancora Quagliarella-gol : il Cagliari piegato 1-0 : Un gol su rigore del solito Quagliarella basta alla Sampdoria per battere il Cagliari e restare agganciata al treno per l’Europa. L’1-0 del Ferraris è firmato nella ripresa dal bomber blucerchiato con il contributo prezioso del neo-entrato Gabbiadini, che si procura il penalty. La squadra di Giampao

Da Piatek a… Quagliarella - Vieri show : “Atalanta spettacolo - i gol di Fabio in azzurro servono ora. Inter? Sarà al top” : L’ex attaccante italiano ha parlato a 36o gradi della situazione del calcio italiano, soffermandosi su alcuni punti importanti L’arrivo di Piatek al Milan e la crisi dell’Inter, passando per la convocazione di Fabio Quagliarella in Nazionale e l’Atalanta dei record di Gasperini. Spada/LaPresse Temi trattati e analizzati da Bobo Vieri nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, nel corso ...