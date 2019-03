Popolare di Bari | la truffa diventa paradosso Ma nessuno ne parla più

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) Chi mi conosce, conosce le mie vicissitudini, la mia natura. Conosce in quale mondo mi sono formato, la mia confidenza con una sovrastruttura: quella bancaria. È in questo passato che, spesso, trovo ancora le mie consapevolezze, le mie idee. Come quella incrollabile circa l’esistenza di meccanismi oggettivi, facenti parti di quelle che chiamiamo logiche di mercato, che possono “sempre” essere cambiati ma a patto di averne un’estrema conoscenza.Cosa voglio dirvi? Che non basta più dire che le cose non vanno bene quando, nell’effettivo, ci accorgiamo che bene non sono andate. Noto, ad eccezione dei pochi, soliti (tra cui questo giornale) media, una consolidata abitudine del giornalismo finanziario: non simai davvero di banca. O meglio: sidi banca solo per raccontarne i disastri, quelli già avvenuti.Non mi meraviglio più di nulla, ma come si può non dare risalto alla ...

