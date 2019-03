Moody' s rinvia esame Italia e aggiorna il calendario

Moody 's rinvia giudizio rating Italia : 23.37 Moody's rinvia l'esame per l' Italia . In una nota comunica di aver aggiornato il suo calendario e di non avere emesso alcun giudizio sul rating . Lo rende noto la stessa agenzia. Oggi, oltre a quello dell' Italia , era previsto anche quello della Serbia.

Moody's rinvia l'esame dell'Italia. Aggiornato il calendario : Moody's rinvia l'esame dell'Italia. In una nota comunica di aver Aggiornato il suo calendario e che quindi non comunicherà alcune decisione per il l'Italia, ma anche per la Serbia e le municipalità di Istanbul e Izmir.