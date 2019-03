Matthias Schoenaerts | un orso innamorato

vanityfair

(Di sabato 16 marzo 2019) «Tutti i film parlano d’amore perché mettono in scena le interazioni tra le persone. E in fondo cosa c’è di più profondo dell’amore nell’esperienza umana?».avrà pure gli occhi da lupo, capaci di trasformarlo in un lampo da animale ferito a predatore, ma fuori dallo schermo assomiglia più a unsotto incantesimo di certe fiabe, pronto a trasformarsi in principe azzurro: imponente e dall’aspetto ferino, selvaggio, ma sotto sotto giocherellone e pieno di umanità. E capace di raccontare i suoi due nuovi film, Fratelli nemici e Kursk, in uscita rispettivamente il 28 marzo e l’11 aprile, come due storie che fanno battere il cuore. «Il coraggio è amore, così come la lealtà e l’amicizia: l’amore è in tutte le cose, anche quando non c’è il sesso».Lealtà e amicizia sono gli ingredienti di Fratelli nemici, bel poliziesco francese pieno di scene notturne e personaggi in ...

