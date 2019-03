Cari ragazzi | va bene scioperare ma spegnete le luci e l’iPhone

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) D io è morto, Marx è morto e anche tutti gli altri non si sentono poi un granché. E allora è una bella, anzi bellissima giornata quella in cui centinaia di migliaia discendono in piazza per manifestare. Anzi molti di più se si tiene conto delle marce per il Friday for future organizzate ieri in tutto il mondo, dando così una bella spruzzatina di internazionalità all"evento. Perché siamo tutti d"accordo che è molto meglio che i giovani abbiano in testa un"idea nella quale convogliare tutta la loro esuberanza giovanile, piuttosto che vederli abbruttiti nel nulla di questi poveri tempi. E allora, non potendo più far conto sulle vecchie ideologie tipo comunismo, fascismo o cristiana democrazia o correre in piazza trascinati dalsma alla camomilla di gente come Zingaretti, Conte o Mattarella, èche lo facciano anche per l"aria (fritta) di una marcia dedicata alla lotta ...

LoredanaBianco5 : RT @ntoniom72: Cari ragazzi, perché non scendete in piazza per i salari da fame dei vostri genitori che probabilmente non potranno mantener… - luci69dc : Ragazzi, cari ragazzi, usate la vostra giovinezza per ribellarvi, protestare, lottare. Usate le vostre energie per… - Titti541 : RT @ntoniom72: Cari ragazzi, perché non scendete in piazza per i salari da fame dei vostri genitori che probabilmente non potranno mantener… -