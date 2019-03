Auto contro un albero | muore un 86enne

Roma - la Procura contro 'sosta selvaggia' : a processo una decina di Automobilisti : automobilisti indisciplinati nel mirino della Procura. Succede a Roma dove, per la prima volta nella storia della metropoli, da alcuni mesi negli uffici giudiziari di piazzale Clodio è stata avviata una maxindagine su parcheggi in doppia e tripla fila, la famigerata 'sosta selvaggia' che aggrava i cronici problemi di traffico e viabilità della Capitale. Il procedimento che ha già portato al rinvio a giudizio di una decina di automobilisti, è ...

Auto a guida Autonoma controllate dagli hacker? Basterebbe poco per bloccare un’intera metropoli : Le Auto a guida Autonoma promettono di migliorare notevolmente i trasporti. Tuttavia non sono esenti da rischi, dato che per funzionare saranno connesse a Internet. Più volte si è parlato del rischio che un hacker possa prendere il controllo di un veicolo, ma forse non tutti hanno compreso la portata che potrebbe avere un’azione del genere. Di solito si pensa a una singola Auto che va fuori strada “guidata” da un hacker, ma ...

Auto contro bici a Verona : grave un ciclista : Auto contro bici a Verona: grave un ciclista. E' successo ieri sera attorno alle 23. Auto contro bici a Verona: grave un ciclista Ieri sera alle 23.20 il Suem 118 è intervenuto a Verona, al Ponte ...

Scontro fra ambulanza e Auto all'incrocio semaforizzato : tre feriti : SAN PIETRO VERNOTICO - auto contro ambulanza all'incrocio semaforizzato della circonvallazione di San Pietro Vernotico, all'altezza della zona 167, già teatro di gravi incidenti. Tre i feriti: un ...

San Germano : Auto contro autocarro : Non sono ancora chiare le cause che, oggi, giovedì 14 marzo,, hanno provocato l'incidente stradale a San Germano. A quanto si apprende un'auto e un autocarro si sono scontrati. A causa dell'impatto, ...

Porto - revocato lo sciopero dei camalli della Culmv. I sindacati : 'Attendiamo l'incontro con l'Autorità portuale' : Genova - revocato lo sciopero della Culmv indetto per domani, 15 marzo, che avrebbe riportato in piazza, dopo oltre dieci anni di pace sulle banchine, i camalli genovesi . I sindacati hanno annullato ...

Scappa dopo il furto : Michael muore nello schianto contro un’Auto in sosta - aveva 29 anni : L'incidente mortale è avvenuto nel quartiere Antignano di Livorno. Michael Del Vivo, italiano di 29 anni, stava fuggendo inseguito dalle volanti. Quando si è schiantato aveva ancora il ‘bottino’ (150 euro) e il cassetto del registratore di cassa rubato dall’interno del locale. Il padre: “Non ci hanno neanche fatto effettuare il riconoscimento".Continua a leggere

Imola : incontro positivo tra sindaco - Autodromo e FMI : Importante incontro martedì 12 marzo a Imola dopo le recenti tensioni fra Giunta Comunale e Direzione dell’Autodromo. Si sono incontrati il sindaco di Imola Manuela Sangiorgi, il Presidente di Formula Imola Uberto Selvatico Estense, il Direttore dell’Autodromo Roberto Marazzi e il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli. L’obiettivo raggiunto era quello di riaprire un […] L'articolo Imola: ...

Autodromo di Imola : incontro positivo oggi con la Sindaca Sangiorgi : A Imola incontro positivo fra Sindaca, Autodromo e FMI Importante incontro, quest’oggi 12 marzo, a Imola dopo le recenti tensioni fra Giunta Comunale e Direzione dell’Autodromo. Si sono incontrati la Sindaca di Imola, Manuela Sangiorgi, il Presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, il Direttore dell’Autodromo, Roberto Marazzi, e il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Avvocato Giovanni ...

Caccia - gli animalisti contro il M5s : “Autorizza i massacri”. Il deputato Gallinella : “Polemica ideologica” : Per gli animalisti dell’Enpa il Movimento 5 Stelle “tradisce chi ama gli animali e ha riposto fiducia in un cambiamento”. Per Filippo Gallinella, firmatario del provvedimento incriminato, le accuse sono solo il frutto di una “polemica ideologica”. Al centro del contendere c’è una proposta di legge (primo firmatario proprio il deputato grillino) sulla semplificazione in materia di agricoltura, Caccia e pesca, ...

Parigi-Nizza 2019 - Fabio Aru ci va cAuto : “ho preferito non rischiare - tutto sotto controllo” : Fabio Aru per nulla allarmato dopo la seconda tappa della Parigi-Nizza 2019: le parole del sardo della UAE Emirates C’è anche Fabio Aru alla Parigi Nizza 2019: la corsa a tappe francese che sta regalando spettacolo. Tra cadute ed imprevisti, Groenewegen è riuscito ad aggiudicarsi le prime due tappe della corsa, guidando dunque la classifica generale. Il sardo della UAE Emirates ha chiuso la seconda tappa con gli ultimi, ma non ...

Revisione Auto scaduta : nessun sequestro al controllo. Le sanzioni : Revisione auto scaduta: nessun sequestro al controllo. Le sanzioni sanzioni per Revisione auto scaduta Dimenticare di far revisionare la macchina può capitare a qualunque automobilista sebbene la Revisione dell’ auto sia un obbligo previsto dalla legge. In breve, ogni 4 anni dall’immatricolazione e a seguire 2 anni, bisogna verificare lo stato di salute del mezzo e quest’ultimo rispetta ancora alcuni standard riguardanti i consumi, la ...

Intimidazione contro il giovane collaboratore di giustizia - alle fiamme le Auto dei suoi familiari : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Follia Defrel - sfugge a controllo di polizia e si schianta con l'Auto : Roma, 11 mar., askanews, - Notte da dimenticare per Gregoire Defrel a Genova. Come riporta la Gazzetta dello sport, l'attaccante della Sampdoria è uscito illeso da un incidente con la propria auto, una Mercedes C63 S Amg. Il giocatore francese, per evitare un controllo della polizia ha perso il controllo ...