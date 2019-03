V Divino Amore calcio | I cat | Valerio Fagiolo | “Direttamente o ai play out | ma ci

V. Divino Amore (calcio - I cat.) - Matarazzo si riscopre punta : “L’ho fatto per esigenze di squadra” : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore non riesce a “schiodarsi” da quota 13 punti. La formazione di mister Andrea Fagiolo ha rimediato il quinto k.o. consecutivo nel match interno di domenica scorsa contro la Vivace Furlani quarta della classe, ma anche in questo caso la sconfitta è stata di misura. “Abbiamo fatto il possibile nelle condizioni in cui eravamo – dice il centrocampista classe 1979 Giuseppe Matarazzo – Nel primo ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Fasolino e l’esordio stagionale : «Emozionante - peccato il k.o.» : Roma – Non è nemmeno fortunata la Virtus Divino Amore. La formazione di mister Andrea Fagiolo è stata sconfitta per 2-1 sul campo del Città di Pomezia quinto della classe al termine di una gara gagliarda, propositiva e coraggiosa. La nota positiva è stata rappresentata dall’esordio stagionale del giovane portiere classe 2001 Alfonso Fasolino, autentico prodotto del vivaio della Virtus Divino Amore che già l’anno scorso giocò due partite ...

V. Divino Amore (calcio - I cat.) - mister Fagiolo : «La classifica rimane corta - sono fiducioso» : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore ha rimediato domenica scorsa la terza sconfitta consecutiva. Al cospetto del Real Velletri sesto della classe, la squadra di mister Andrea Fagiolo non è riuscita a racimolare nessuno punto ed ha ceduto per 2-1. La prestazione, però, non è stata da buttare come sottolinea lo stesso tecnico ardeatino: «Credo che la squadra abbia fatto il possibile, considerate anche le assenze di Ascenzi, ...

V. Divino Amore (calcio - I cat.) - Delle Chiaie : «Troppi episodi arbitrali a sfavore - la squadra c’è» : Roma – Serviva un’impresa, ma non è arrivata. La Prima categoria della Virtus Divino Amore ha dovuto incassare la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Real Marconi Anzio. I ragazzi di mister Andrea Fagiolo hanno ceduto per 3-0 sul campo della Virtus Ardea seconda della classe, ma la partita non è stata affatto a senso unico come dice il risultato. «Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo e non abbiamo corso grandi rischi – ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Marino : «Col Real Marconi Anzio un brutto primo tempo» : Roma – Si interrompe dopo cinque partite utili la striscia positiva della Prima categoria della Virtus Divino Amore. La squadra di mister Andrea Fagiolo è caduta nello scontro diretto sul campo del Real Marconi Anzio, ex fanalino di coda che ora ha agganciato i capitolini al penultimo posto, lasciando l’ultima piazza al Time Sport Roma Garbatella. Il 2-3 rimediato nella località tirrenica complica i piani della Virtus Divino Amore nella ...