Gli studenti di tutto il mondo in Sciopero contro il cambiamento climatico : È il cartello più gettonato nelle manifestazioni, cortei e sit-in degli studenti di tutto il mondo oggi in sciopero contro i cambiamenti climatici e gli establishment politici ai quali viene ...

Sciopero per il clima - milioni di giovani nelle piazze di tutto il mondo : “Non c’è un pianeta B - non fate come Trump” : milioni di giovani in tutto il mondo sono scesi in piazza per aderire al Global Strike For Future, lo Sciopero globale degli studenti per il clima promosso da Greta Thunberg, la ragazza svedese di 16 anni diventata un simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Da Washington a Mosca, da Sidney a Seoul, da Beirut a Gerusalemme, da Shanghai a Mumbai cortei colorati si sono radunati davanti a parlamenti e municipi per chiedere ...

Sciopero clima : 'profugo ambientale' : ANSA, - BARI, 15 MAR - C'è anche un "profugo ambientale" come spiega il cartello sulla tua testa, Giulian, 3 anni e mezzo con la mamma Ilaria in sella ad una bicicletta allestita come una bici ...

Studenti in Sciopero contro il cambiamento climatico : «Non c'è un pianeta B». È il cartello più gettonato nelle manifestazioni, cortei e sit-in degli Studenti di tutto il mondo oggi in sciopero contro i cambiamenti climatici e gli establishment politici ai quali viene contestata troppa inerzia di fronte all'emergenza di salvare il pianeta come sulla base della piattaforma lanciata dalla liceale svedese Greta Thunberg. Ma non si punta il dito solo contro i gas ...

Sciopero clima - trentamila persone in piazza a Milano : “Non ci bastano le parole dei governi - vogliamo fatti” : Oltre trentamila persone sono scese in piazza questa mattina a Milano nella giornata mondiale dello Sciopero climatico. Un corteo colorato guidato dagli studenti, ma che ha visto la partecipazione di tanti genitori e professori: “Siamo ragazzi ma siamo consapevoli dei problemi del nostro pianeta. Non ci bastano le parole dei governi, vogliamo fatti, perché non c’è un pianeta B. L'articolo Sciopero clima, trentamila persone in piazza a Milano: ...

Global Strike For Future - migliaia di studenti in piazza per lo Sciopero per il clima : 'Siamo qui perché vogliamo un futuro' : Non sono il Italia infatti, ma in tutto il mondo sono migliaia le persone che si sono mobilitate aderendo all'appello lanciato dalla giovane attivista. 'Abbiamo assistito a trattative lunghe anni per ...

Sciopero clima - oltre 500 ad Aosta : ANSA, - Aosta, 15 MAR - oltre 500 studenti manifestano ad Aosta nell'ambito dello Sciopero del clima "Fridays For Future". Al grido di "Siamo con Greta, l'attivista sedicenne svedese che ha dato il ...

Sciopero clima - a Milano in 30mila : ANSA, - Milano, 15 MAR - "Scendiamo in piazza, manifestiamo, oggi a scuola non ci andiamo": è il grido degli studenti che da Largo Cairoli, a Milano, hanno dato il via alla mobilitazione milanese '...

Sciopero per il clima - migliaia in corteo : Grande partecipazione al corteo organizzato dal movimento “Fridays for Future” a favore dell’ambiente. I manifestanti sono arrivati al Porto Antico

Sciopero clima : migliaia in corteo a Bari : ANSA, - Bari, 15 MAR - Diverse migliaia di persone, almeno 6.000 secondo la questura, partecipano al corteo appena partito da piazza Diaz a Bari per il Global Strike For Future degli studenti che oggi ...

Global Strike For Future - migliaia di studenti in piazza per lo Sciopero per il clima : “Siamo qui perché vogliamo un futuro” : Sono in migliaia gli studenti che questa mattina hanno riempito le piazze di tutta Italia per il Global Strike For Future, lo sciopero generale per il Pianeta lanciato dalla 16enne Greta Thunberg diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Da Milano a Roma, da Firenze a Bari, Palermo e Bologna,”questa -dicono i giovani- è una piazza di giovani, di persone e non c’è nessun partito che può rappresentare le ...

Clima - "FridaysForFuture" : studenti in Sciopero in tutta Italia - : "Siamo solidali con Greta Thunberg, perché rivendichiamo l'importanza della scienza nel capire e risolvere questa crisi ecologica", dice Giacomo Cossu, Coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza:...

Sciopero clima : Firenze - 10mila in corteo : ANSA, - Firenze, 15 MAR - Circa diecimila manifestanti si sono radunati in piazza Santa Croce a Firenze per la manifestazione nell'ambito dello Sciopero mondiale per il clima. I manifestanti, in larga ...

Clima - "FridaysForFuture" : studenti in Sciopero in tutta Italia : Roma, 15 mar., askanews, - Migliaia di studenti in sciopero e in piazza oggi in tutta Italia per il "Global Strike for Future", la mobilitazione mondiale, circa 200 Paesi e 1700 città, per pretendere ...