Sapiens – Un solo pianeta | Mario Tozzi tra esplorazione e divulgazione scientifica

tvzap.kataweb

(Di venerdì 15 marzo 2019) Mai come di questi tempi si sente il bisogno di ragionare sul futuro delTerra, tutte le questioni legate al nostrosono al centro del nuovo programma die approfondimento scientifico di Rai3,– Unal via sabato 16 marzo alle 21,45 su Rai3. “Da un lato l’, dall’altro la. In questo doppio registro ci sono momenti dedicati alla spiegazione, con una grafica molto efficace e semplice”., geologo e ricercatore del Cnr prestato da anni alla tv, parla così diche prende la collocazione in passato occupata da Ulisse di Alberto Angela., chi ènato a Roma nel 1959 è un geologo e ricercatore del Cnr prestato da anni alla tv. Ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1996 partecipando a Geo&Geo. Dal 2000 è stato alla conduzione di Gaia ...

RaiTre : 'Non vogliamo disturbare il gatto' #Sapiens - un solo pianeta con #MarioTozzi. Da sabato in prima serata su #Rai3. - RaiTre : Un fiume come il Tagliamento ci racconta storie anche attraverso i suoi elementi fisici: le rocce. Un po' come gli… - Carmela_oltre : RT @RaiTre: Un fiume come il Tagliamento ci racconta storie anche attraverso i suoi elementi fisici: le rocce. Un po' come gli storici legg… -