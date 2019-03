Roma | nuovo bus in fiamme

Jack Savoretti : 'Il nuovo album è un viaggio nel cinema - ho riscoperto il Romanticismo' : Solo poco tempo fa diceva di sé: Più che un musicista mi sento una persona che usa la musica per esprimersi e che vuole sempre imparare. Un po' come andare all'università. Classe 1983, italo inglese, ...

Casting di Cineworld Roma per un nuovo film e di Angelika Vision per una web serie : Sono attualmente in corso, a cura di Cineworld Roma, i Casting per un nuovo progetto cinematografico. Sono inoltre aperte le selezioni per una interessante web serie prodotta da Angelika Vision. Progetti cinematografici Per la realizzazione di un nuovo progetto cinematografico, Cineworld Roma cerca un chitarrista, specializzato nell'ambito della chitarra classica e domiciliato a Roma. Le riprese verranno poi effettuate nella Capitale. I ...

Padri e figli nella stanza profonda del '900. Il nuovo Romanzo di Vanni Santoni : ... l'arte contemporanea, lo sport, la narrativa, i soldi facili coi traffici illegali, l'India dei guru e dei cani randagi e i giardinetti della Firenze degli anni Ottanta, i palazzetti dello sport in ...

Padri e figli nella stanza profonda del ’900. Il nuovo Romanzo di Vanni Santoni : Dieci alberi di nave, messi l’uno su l’altro, non fanno l’altezza da cui sei caduto perpendicolarmente: la tua vita è un miracolo”. E’ a questa citazione del Re Lear, da una delle sue scene più simboliche e difficili a rappresentarsi, che ho pensato terminando I Fratelli Michelangelo di Vanni Santon

Sesso di Briga è il nuovo singolo da Il Rumore dei Sogni prima dell’Acustico Tour a Milano e Roma : Sesso di Briga è il nuovo singolo estratto dall'album Il Rumore dei Sogni. Il nuovo brano arriverà in rotazione radiofonica venerdì 15 marzo, dopo il successo del duetto con Patty Pravo sulle note di Un Po' Come La Vita, presentato al Festival di Sanremo 2019 per la gara della categoria dei Campioni. 24 brani di cui alcuni live e 3 inediti - Sesso, Influencer e Un Po’ Come La Vita: Il Rumore dei Sogni racconta il percorso musicale di Briga ...

Roma-Empoli 2-1 La Diretta Schick - nuovo vantaggio giallorosso : Si chiude col posticipo del lunedì sera tra Roma ed Empoli il programma della 27esima giornata di Serie A. I capitolini, per i quali c'è comunque almeno un quarto posto da conquistare in campionato, ...

Roma-Empoli 2-1 La Diretta Schick - nuovo vantaggio giallorosso : Si chiude col posticipo del lunedì sera tra Roma ed Empoli il programma della 27esima giornata di Serie A. I capitolini, per i quali c'è comunque almeno un quarto posto da...

"Spegnere il buio" : è in libreria il nuovo Romanzo breve dell'albese Teresio Asola : E' in libreria dall'8 marzo il quinto libro dell'albese Teresio Asola, "Spegnere il buio", un romanzo breve uscito per la casa editrice Eretica. SINOSSI DI "SPEGNERE IL BUIO": Tiziano Oi vola in ...

Milan - è esploso il prezzo di Romagnoli : ecco il nuovo valore : Secondo L a Gazzetta dello Sport , ormai è esploso il prezzo di Alessio Romagnoli . Il capitano del Milan di Gattuso è valutato almeno 60 milioni e la società rossonera ora se lo gode, perché ha intenzione di tenerselo.

Roma - nuovo colpo di scena per la panchina - : La firma di Paulo Sousa con il Bordeaux apre nuovi scenari per la Roma del prossimo anno. Dopo l'amara notte di Oporto, infatti, costata il prematuro addio alla Champions League che lo scorso anno ...

Ranieri nuovo allenatore della Roma : il primo incontro con calciatori e dirigenti [FOTOGALLERY] : 1/14 ...

Calcio - Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma : “Sono felice di essere tornato a casa - impossibile dire di no” : Adesso è ufficiale! Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco in seguito all’eliminazione dalla Champions League contro il Porto, la società giallorossa ha presentato oggi Claudio Ranieri, nuovo allenatore della Roma. Il tecnico laziale torna a Trigoria dopo una prima esperienza tra 2009 e 2011, durante la quale aveva persino sfiorato lo scudetto. “Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di ...

Arriva anche l’ufficialità : Ranieri è il nuovo allenatore della Roma [FOTO] : Come ampiamente anticipato nella giornata di ieri, è Claudio Ranieri il nuovo allenatore della Roma. E’ Arrivata anche l’ufficialità dell’ex tecnico del Fulham, che torna nella capitale dopo otto anni. Lo comunica la stessa società giallorossa attraverso il profilo ufficiale Twitter. L’allenatore di Testaccio era sbarcato questa mattina all’aeroporto di Ciampino ed è già pronto a dirigere la squadra in vista ...

Roma. Ufficiale - Claudio Ranieri nuovo tecnico : Il giorno dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, arriva anche l'ufficialità di Claudio Ranieri. Per il tecnico contratto fino a giugno 2019