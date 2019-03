Il Corsera | «Altro che anti-Juve | l’Inter è l’anti-calcio»

ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2019) «Un fallimento su tutta la linea» Mentre a Napoli l’esercito di incompetenti – sempre più folto – storce il naso per l’inutile sconfitta di Salisburgo, a Milano sponda nerazzurra incassano l’ennesimo flop della stagione. Inter sconfitta 1-0 in casa ed eliminato in Europa League dall’Eintracht Francoforte. La notte è buia su Milano, grazie anche alle grandi doti manageriali di Beppe Marotta il Jep Gambardella delitaliano:“Io non volevo solo lavorare nelle società di, io volevo avere il potere di farle fallire!”. E col caso Icardi ci sta riuscendo perfettamenteIl Corriere della Sera va giù duro dopo l’eliminazione dall’Europa League.Il tris è centrato. Dopo aver perduto la Champions e la Coppa Italia,viene battuta dall’Eintracht Francoforte e sbattuta fuori anche dall’Europa League. Un filotto di ...

