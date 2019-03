I social non han saputo rimuovere un attacco terroristico volutamente virale

Il leghista Fedriga ricoverato per varicella - sfottò sui social e lui si sfoga : 'Non sono No Vax' : Insomma, per Fedriga 'questa gentaglia che si spaccia quale 'difensore della scienza' sono una setta di invasati che augurano il male alle persone'. Il governatore conclude precisando che 'tali ...

MasterChef Italia 8 - nona puntata tra momenti cult ed eliminazioni incredibili (e sui social scatta la protesta) : 'Quer pasticciaccio brutto' della nona puntata di MasterChef Italia 8: si poteva intitolare così questa sintesi della doppia puntata in onda il 14 marzo 2019, che ha offerto due dei migliori momenti e due delle eliminazioni più indigeste delle ultime edizioni.I due momenti cult si devono alla 'prova pasticceria' di Iginio Massari (di cui abbiamo parlato) e a 'Mister' Antonino Cannavacciuolo, che negli spogliatoi e a bordocampo del match ...

Masterchef 8 nona puntata - eliminati 14 marzo : il pubblico si ribella sui social : Masterchef Italia, la nona puntata di giovedì 14 marzo 2019: cosa è successo nona puntata di Masterchef 8 e nuovi eliminati tra i nove concorrenti ancora in gara. Due di loro stasera, 14 marzo 2019, hanno dovuto abbandonare il cooking show e rinunciare alla possibilità di essere il nuovo vincitore di Masterchef. La Mistery Box […] L'articolo Masterchef 8 nona puntata, eliminati 14 marzo: il pubblico si ribella sui social proviene da Gossip ...

Non è il social media strategist di Lega Toscana l'autore del post sui bambini down : Augusto Casali, studente 21enne di Lucca, è da alcune ore sotto accusa per un post che ha pubblicato su Facebook. Dopo l’improvviso malfunzionamento delle piattaforme di Zuckemberg, infatti, il ragazzo ha ironizzato sui social mettendo la foto di alcuni bambini affetti dalla sindrome di down, riferendosi all'associazione tra ‘Facebook down’ e bambini down. Casali, che su Facebook si definisce un sovranista militante, social media manager e ...

Ventenne leghista posta foto di bimbi Down e scrive : “I social in questo momento”. La Lega : “Non è dei nostri” : Una foto di tre bambini affetti da sindrome di Down e la scritta “Facebook, Instagram e Whatsapp in questo momento“. È il tweet pubblicato da Augusto Casali, studente Ventenne di Scienze Politiche, “sovranista militante, social media manager e appassionato di geopolitica” e admin della pagina “Dio Imperatore Salvini”, come racconta la sua breve biografia social, per commentare il balckout che il 13 marzo ha ...

Francesca - morta in ospedale a Oderzo dopo il parto. Il dolore sui social : “Non siamo niente” : Francesca Schirinzi, trentaquattrenne originaria della Puglia e residente in Veneto, è morta poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il dramma all’ospedale di Oderzo (Treviso). Il sindaco di Castrignano del Capo, città d’origine della giovane: “Tragico pensare che nel 2019 si possa ancora morire per parto naturale”.Continua a leggere

Nina Moric sui social invia una frecciatina a Corona e alla D'Urso : 'Non so chi siano' : La partecipazione di Fabrizio Corona a 'Live, Non è la D'Urso' , ha fatto molto discutere, al punto che un utente del web ha domandato a Nina Moric, ex moglie di Corona, la sua opinione in merito. La modella croata ha scritto di non sapere chi siano Corona e Barbara D'Urso, conduttrice del programma. Non si sa se l'ex moglie di Fabrizio abbia voluto ironizzare per evitare la domanda oppure sia stata volutamente pungente nei confronti di Corona ...

FACEBOOK - INSTAGRAM E WHATSAPP DOWN/ Dopo Google - sito e app social non funzionano : FACEBOOK, INSTAGRAM e WHATSAPP DOWN: cosa sta succedendo? sito e app social non funzionano. Nella notte italiana è crollato anche Google

Facebook non va : in tutto il mondo problemi alle app del social network : Facebook down, problemi anche per Instagram e WhatsApp. Da tutto il mondo arrivano segnalazioni di problemi per l'accesso e...

Facebook down : il social network non funziona : Le segnalazioni arrivano un po' da tutto il mondo. E non mancano gli utenti italiani che si lamentano per il malfunzionamento della piattaforma social. Non è la prima volta che una situazione simile ...

Facebook non va : in tutto il mondo problemi ad accedere al social network : Facebook non va. Da tutto il mondo arrivano segnalazioni di "Facebook down". Facebook, il più noto e diffuso social network...

Trapattoni si racconta - tra vita da nonno e social network. E su quel famoso sfogo in Germania… : E’ stato uno dei più vincenti nella storia della Serie A, uno degli italiani più amati del nostro calcio. Giovanni Trapattoni non allena ormai un po’, ha già dato tanto, come lui stesso rivela all’agenzia tedesca Dpa a pochi giorni dal suo compleanno (compirà 80 anni domenica 17): “I miei progetti per i prossimi anni? Per il momento – le sue parole – mi sto godendo la pensione per stare vicino alla mia ...

'Perché rigore a Bernardeschi e non a Schick?' : è polemica social - interviene Gandini : ROMA - Sta facendo molto discutere sui social l'episodio del rigore concesso alla Juve ieri sera per fallo di Correa su Bernardeschi paragonato a quello non concesso alla Roma in casa del Porto per ...

Luke Perry - la figlia 18enne insultata sui social : 'Non passerò le notti a piangere perché lo vuole internet' : In pochi la conoscevano prima che suo padre, , morisse lasciando un vuoto in una generazione di ragazzini, quella degli anni '90 cresciuta con Beverly Hills . Lei negli anni '90 non era nemmeno nata: ...