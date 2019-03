GRID 2 disponibile gratuitamente su Humble Bundle per un periodo di tempo limitato

eurogamer

(Di venerdì 15 marzo 2019) Come riportato da DSOGaming,offreper un. Il titolo è il seguito dell'apprezzatissimo Race Driver:, sviluppato da Codemasters e pubblicato nel 2013.Come praticamente tutte le offerte gratuite di, i giocatori potranno conservare per sempre il titolo. Tuttavia, c'è un problema: contrariamente ad altri accordi gratuiti, questo è solo per gli utenti che si iscriveranno alla newsletter diCosa ne pensate? Essendo un titolo relativamente vecchio non tutti saranno a conoscenza delle sue caratteristiche, dunque per maggiori dettagli ed informazioni noi vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.Leggi altro...

