Caso Ruby | morta la testimone Imane Fadil Uccisa per un “mix di sostanze radioattive” 

lastampa

(Di venerdì 15 marzo 2019) «Mi hanno avvelenata, aiutatemi». Quando il 29 gennaio scorso, 33 anni, modella di origine marocchine, diventata celebre comeai processi contro Berlusconi per le serate a luci rosse di Arcore, si era presentata all’Humanitas di Rozzano, non le avevano creduto subito. Di fatto però,stava molto male e in pochi giorni le ...

petergomezblog : Processo Ruby, è morta la teste Imane Fadil Inchiesta per omicidio, ipotesi avvelenamento - SkyTG24 : #UltimOra Caso #Ruby, esiti degli esami tossicologici: Imane #Fadil morta per “mix” di sostanze radioattive… - Corriere : Caso Ruby, morta la modella-testimone Imane Fadil: si indaga per omicidio -