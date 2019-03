Airbus | Drone Skyways collauda prime consegne terra-nave al mondo

Il drone Skyways di Airbus collauda le prime consegne terra-nave al mondo : Airbus ha avviato in questi giorni a Singapore le prove di consegna pacchi terra-nave con il proprio drone Skyways. Si tratta della prima occasione in cui la tecnologia dei droni viene impiegata in un porto per la consegna rapida alle navi all’ancora di oggetti di piccole dimensioni. Il primo volo di consegna terra-nave, 1,5 kg di materiali di consumo stampati in 3D, è stato effettuato per la nave “M/V Pacific Centurion” della Swire Pacific ...