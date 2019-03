Zinedine Zidane ha ' ucciso' la moda maschile?

I jeans di Zinedine Zidane che hanno infiammato Twitter : Sebbene lo scorso maggio Zinedine Zidane aveva scelto di lasciare il Real Madrid, questa settimana l'allenatore ha deciso di fare dietrofront, decidendo di tornare a dirigere la squadra. E ieri, in occasione della conferenza stampa che comunicava la notizia al mondo intero, il calciatore ha letteralmente infiammato Twitter, ma non per l'annuncio in sé. Tifosi e non sono infatti stati sorpresi dal suo look, e in particolare dai ...

Zidane torna al Real Madrid con un contratto da nababbo : ecco quanto guadagnerà Zinedine : Zinedine Zidane è nuovamente il tecnico del Real Madrid dopo mesi di riflessione durante i quali i blancos hanno sofferto molto Zinedine Zidane è tornato al Real Madrid dopo qualche mese sabbatico. In pochi forse si sarebbero aspettati un ritorno così repentino dopo l’addio estivo, ma tant’è, da inizio settimana è nuovamente lui il tecnico dei blancos. “El Confidencial” ha pubblicato oggi le indiscrezioni in merito al contratto ...

Zinedine Zidane - le parole clamorose su Cristiano Ronaldo al Real Madrid : cosa si è fatto scappare : Le sorprese al Real Madrid potrebbero non fermarsi al ritorno clamoroso di Zinedine Zidane sulla panchina dei Blancos dopo appena nove mesi dall'addio del francese. La missione di Zizou è delle più ...

Zinedine Zidane - la scelta più clamorosa : torna al Real Madrid. "Ha già firmato - inizia domani" : Terremoto al Real Madrid, che stasera metterà alla porta Santiago Solari e annuncerà il clamoroso ritorno in panchina di Zinedine Zidane. La svolta è stata anticipata dalla stampa spagnola, secondo la quale il presidente delle merengues, Florentino Perez, ha incontrato il consiglio di amministrazion

Zinedine Zidane vuole Mauro Icardi al Chealsea : Luciano Spalletti si trova a gestire il caso Mauro Icardi. Le pretese della moglie del calciatore hanno creato non poche

Chelsea - l’ombra di Zidane su Maurizio Sarri : la panchina traballa - allertato Zinedine : Zinedine Zidane potrebbe prendere il posto di Sarri sulla panchina del Chelsea, il tecnico italiano è a serio rischio dopo i recenti flop La stampa inglese è certa, Zinedine Zidane è pronto a prendere il posto di Sarri sulla panchina del Chelsea. Il tecnico italiano ha ancora qualche chance di salvare il salvabile dopo un inizio di stagione non certo coerente con le aspettative del club, ma deve imperativamente cambiare rotta in maniera ...

Mia Khalifa : “Zinedine Zidane tra i miei giocatori preferiti. Perché? Amo la violenza - l’espulsione del 2006 fu molto eccitante” : Mia Khalifa ama il calcio e questa è una cosa che i suoi fan sanno bene. Per questo non ha avuto problemi a segnalare i suoi tre giocatori preferiti intervistata da Arsenal TV: si tratta di Zinedine Zidane, David Beckham e Aaron Mooy. La motivazione per cui ha scelto l’australiano? “E’ come il Kawhi Leonard del calcio. Si comporta come lui. E’ un po’ timido e goffo, ti sembra non ci sia ed è difficile da ricordare. ...