Tajani | il Non Contento

«Cose positive da Mussolini» - Tajani si scusa : «Non intendevo banalizzare la pagina più buia della storia» : «Da convinto antifascista mi scuso con tutti coloro che possano essersi sentiti offesi dalle mie parole, che non intendevano in alcun modo giustificare o banalizzare un regime antidemocratico e ...

Caso Tajani e Mussolini - l'Anpi : «Il fascismo non ha fatto cose buone» : Ieri, Tajani, ai microfoni de La zanzara, aveva detto: «Fino a quando Mussolini non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a ...

“Mussolini fece anche cose buone” : quella di Tajani Non è solo una c*ata - è il peggior revisionismo : Il Presidente del Parlamento Europeo è in buona compagnia sul terreno de "Mussolini ha fatto anche cose buone", ma bollare semplicemente come una boutade la frase sul fascismo è un errore, perché significa non riconoscere un processo in atto: normalizzazione dell'ideologia fascista e lo sdoganamento delle sue pratiche.Continua a leggere

Tajani - non consegniamo alla Cina le chiavi di casa nostra : Tajani sottolinea che "la Cina non un'economia di mercato. Al contrario, utilizza in modo sistematico sussidi pubblici per drogare la competitivit delle sue imprese, spesso controllate dallo Stato. ...

Tajani : "Non realizzare la Tav? Vuol dire bloccare il Paese" : Due forze, una contro l'altra. Li descrive così, Antonio Tajani, Lega e Movimento 5 Stelle. "Non possiamo più accettare la politica del governo sulla Tav, con due forze che dicono una il contrario dell'altra. Anche gli italiani non ne possono più. La stragrande maggioranza è a favore di quest'opera", ha detto il presidente del Parlamento europeo, durante una conferenza stampa nella sede di Forza Italia. Che ha, poi, aggiunto: "Non fare ...

Spazio - Tajani : “La Commissione non blocchi l’accordo Pe-Consiglio” : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani chiede alla Commissione Ue di non bloccare l’accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio Ue sul nuovo programma spaziale europeo e si dice “stupito” della posizione assunta dall’esecutivo comunitario. In una nota Tajani ricorda che “il 27 febbraio scorso i co-legislatori, Parlamento Ue e Consiglio, sono giunti ad un accordo per il nuovo programma spaziale, sulla ...

Europee - Tajani : i dati delle proiezioni non cambiano l'orizzonte : Secondo il presidente dell'Europarlamento dunque "il Partito popolare europeo resta centrale, la prima forza politica in Europa, anche se dovesse perdere qualche seggio come prefigurato dai sondaggi".

Berlusconi : "Non sarò capolista ovunque - Tajani al centro" : "Non sarò capolista alle europee in tutta Italia. Il vicepresidente di Fi Tajani guiderà la circoscrizione del Centro". E' quanto ha detto Silvio Berlusconi, ospite di Povera Patria. "Al governo ...

Tav - Tajani : "Non buttare soldi per 5 esperti capricciosi" : "Per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione è un'opera prioritaria". A dirlo è il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, a Strasburgo. "Ritengo che quei soldi debbano essere investiti bene ...

Parigi - Tajani : Di Maio non veda violenti : 16.48 "Il vicepremier Di Maio poteva benissimo risparmiarsi questa missione lampo in Francia per andare a fare patti con coloro che tirano le molotv contro la polizia, che distruggono i negozi. E tutto questo per cercare di fare un gruppo parlamentare dopo le Europee". Così il presidente dell'Europarlamento Tajani, dopo che Parigi ha richiamato l'ambasciatore a Roma. "La Francia ha le sue responsabilità, ma si rischia di passare dalla ragione ...

Venezuela - Tajani : "Italia non può stare dalla parte dei dittatori e contro la democrazia" : 'L'Italia ha bloccato un processo avviato dall'Unione Europea. Non è possibile che il Paese sia dalla parte dei dittatori e contro la democrazia, il Governo decida'. Queste le parole di Antonio Tajani,...

Venezuela - Tajani : "Minacciato di morte - ma non mi spavento" : Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, torna a parlare del Venezuela.Su Twitter, Tajani ha scritto: "Da sempre mi batto in difesa del popolo Venezuelano contro la dittatura comunista di Maduro! Le minacce non mi spaventano, continuerò a combattere per la libertà e la democrazia". Sotto il tweet, il presidente dell'Europarlamento ha poi pubblicato un video in cui Dario Vives, del Partito Socialista ...

Tajani : "Sull'Afghanistan decide il Parlamento - non i capricci della Trenta" : La decisione se proseguire la missione dei militari italiani in Afghanistan spetta al Parlamento italiano, non a un 'capriccio' della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, attacca il presidente del ...