Sicurezza nelle pinete | summit in prefettura

Eav - stretta per la Sicurezza : guardie giurate nelle stazioni della Circum : guardie giurate armate nelle stazioni, ripetuti annunci all'utenza e un presidio costante presso l'apposita centrale operativa. Sono le misure adottate dall'Ente autonomo Volturno per rispondere alle ...

Nick Read di Vodafone Group : trasparenza nelle offerte - partnership strategiche e Sicurezza di rete : Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo ...

Progetto ASA - addetti alla segnalazione aggiuntiva per la Sicurezza anche nelle manifestazioni agonistiche podistiche su strada : "I corsi di formazione organizzati da FIDAL Lombardia " dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport " danno il via a una nuova sperimentazione che estende quanto già in atto per le gare ...

Francavilla in Sinni : l'amministrazione comunale promuove progetto Sicurezza stradale nelle scuole : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca ALLA BIT DI MILANO UNA LUCANA TRA LE START UP INNOVATIVE 1 giorno ago ASCOLTA RSC

Un politico americano propone una tassa sui videogiochi violenti per aumentare la Sicurezza nelle scuole : Gli Stati Uniti sono tristemente famosi per le decine di sparatorie avvenute negli edifici scolastici ad opera di studenti che per vari motivi (spesso anche a causa di bullismo) decidono di procurarsi un'arma da fuoco ed usarla contro i loro stessi compagni. Come principali colpevoli sono (come sempre) chiamati in causa i videogiochi ed infatti l politico repubblicano Chris Quinn ha proposto una tassa del 10% su tutte le versioni fisiche dei ...

Strage di Corinaldo - i periti : "Irregolarità nelle uscite di Sicurezza della discoteca" : Nominati dalla Procura di Ancona per accertare le cause della morte di sei persone per cui ci sono dieci indagati. "Balaustre troppo basse e fatiscenti". Nessuna traccia invece di sostanze urticanti come quelle dello spray al peperoncino