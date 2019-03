Migranti | Frontex | a Febbraio arrivi al minimo da 9 anni

Migranti - gli arrivi in Italia dal Mediterraneo ai minimi dal 2012. Il rapporto Frontex : BRUXELLES - Nel 2018 il numero complessivo degli arrivi illegali di Migranti nella Ue è calato di oltre il 25% rispetto al 2017, fermandosi a quota 150mila. Lo ha spiegato il direttore di Frontex ...

Migranti - gli arrivi in Italia dal Mediterraneo ai minimi dal 2012. Il rapporto Frontex : Nel 2018 sono stati 23mila, l'80 per cento in meno rispetto all'anno precedente. Cresce la pressione sulle coste spagnole e greche. L'allerta per la crisi siriana che potrebbe creare un esodo massiccio

Migranti - Frontex : -80% arrivi nel 2018 : 20.02 Nel 2018 è calato dell'80%, rispetto al 2017, il numero di Migranti che attraverso il Mediterraneo centrale ha raggiunto l'Italia. Gli arrivi sono stati poco più di 23.000, secondo le stime di Frontex. Il dato registrato su quella rotta ha portato a un calo complessivo di un quarto degli attraversamenti irregolari (150.000) alle frontiere esterne dell' Ue rispetto al 2017, toccando il livello più basso in 5 anni. Per il secondo anno ...

