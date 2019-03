Il Napoli perde a Salisburgo | le reazioni a Made in Sud

L'Inter non combatte e dice addio all'Europa League. Il Napoli perde ma passa : A San Siro un'Inter spenta, prevedibile e mai seriamente pericola ha perso 1-0 contro l'Eincracht di Francoforte e ha salutato l'Europa League agli ottavi di finale. Una partita cominciata male con i tedeschi in gol dopo 5' minuti grazie ad una papera difensiva che metteva Luka Jovic solo davanti ad Handanovic, scavalcato da un pallonetto. Da quel momento, la partita è finita, e sono stati i giocatori di Francoforte a rischiare in ...

Il Napoli in cerotti perde 3-1 a Salisburgo e va ai quarti di finale di Europa League : Si è fatto male pure Chiriches La sofferenza non è mancata. Il Napoli va ai quarti di finale di Europa League ma nel finale avverte la paura. Soprattuto nell’ultimo quarto d’ora, quando Chiriches è costretto a uscire per infortunio. Al suo posto entra Malcuit e va a giocare centrale Hysaj. Il Salisburgo ha colpito un palo sul 2-1 a cinque minuti dalla fine, ancora con Dabbur autore del gol dell’1-1 e poi al 90esimo, su azione ...

Il Napoli ha solo pareggiato col Sassuolo - mica sta perdendo col Cesena : Un altro inutile psicodramma Trovo quanto meno bizzarro che nel giro di due settimane si sia passati da “che ce ne fotte del secondo posto” al panico più assoluto di farsi sfuggire lo stesso secondo posto. — Andrea (@capemur) 11 marzo 2019 Cominciamo, e sarebbe il caso di dire finiamo anche, con uno status su Facebook e un tweet. Il pareggio del Napoli contro il Sassuolo ha scatenato l’ennesima ondata di malessere social e ...

Giudice sportivo : la Roma ne perde tre - il laser costa 20 mila euro al Napoli : milaNO - Quindici squalificati e un'ammenda di 20.000 euro al Napoli. Queste le decisioni del Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le gare valide per la settima giornata ...

Napoli - Francesco perde la sua battaglia a 22 anni : era sulla sedia a rotelle : Purtroppo bisogna portare alla luce l'ennesima notizia in cui una giovane persona perde la vita. L'ultimo episodio si è verificato in provincia di Napoli e riguarda il giovane Francesco Cincinnato, di appena 22 anni, che ha purtroppo perso la sua ultima battaglia e si è dovuto arrendere. Una morte che, secondo quanto riferiscono i media locali, ha colpito l'intera comunità di Licola, località a cavallo tra i Comuni di Giugliano e Pozzuoli, dove ...

Napoli - operai comprano l’azienda per non perdere il lavoro : “Tanti sacrifici - ma riprendere la produzione è un sogno” : A Caivano, in provincia di Napoli, 51 ex dipendenti della bresciana Italcables per non perdere il lavoro si sono costituiti cooperativa e hanno riacquistato (grazie ad una legge del 2013 che riconosce la prelazione a favore dei lavoratori di imprese in crisi) l’azienda a titolo definitivo con atto notarile nel novembre scorso, investendo le loro liquidazioni, il tfr, indennità di mobilità. “Un salto nel vuoto senza paracadute, ...

Fiorentina-Napoli statistiche - Pioli sempre perdente contro Ancelotti : FIORENTINA NAPOLI statistiche – Sabato alle 18:00 torna il campionato con la sfida tra Fiorentina e Napoli, uno scontro anche tra i rispettivi allenatori, che si sono incrociati in campo da avversari già da calciatori. Mentre i toscani, noni in classifica, cercheranno di restare agganciati alla zona Europa, i partenopei continuano la rincorsa alla capolista […] L'articolo Fiorentina-Napoli statistiche, Pioli sempre perdente contro ...

Napoli - subisce un intervento al cuore ma dopo pochi giorni perde la vista : 'Si faccia giustizia' : Un uomo subisce un intervento al cuore ma dopo pochi giorni perde la vista. A rendere noto il presunto caso di malasanità, accaduto a Napoli, è il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio ...

De Magistris lancia l'allarme quota 100 : 'Napoli perderà altri vigili urbani' : 'La coperta non è corta, è cortissima. L'unico dato certo, di fronte alle promesse fatte da altri, di organici che si dovevano rafforzare, e rimaste parole, è che noi siamo riusciti il 31 dicembre ...

LIVE Sport - DIRETTA 2 febbraio : il Napoli vince in Serie A - l’Italia perde in Scozia nel Sei Nazioni - bel terzo posto di Mascitto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: si inizia alle prime luci dell’alba con la Coppa Davis, mentre in mattinata inizieranno tutti gli eventi degli Sport invernali, che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: cronaca in tempo reale per ...

Coppa Italia addio - il Napoli perde con il Milan 2-0 : LA CRONACA DEL MATCH Il Napoli accusa il colpo e continua a riproporsi sterile dalle parti di Donnarumma, fino al duplice fischio. Nel secondo tempo si parte con Ounas al posto di Allan - ...

La Ue : 'Per le grate della metro Napoli può perdere 98 milioni' : 'Il progetto della Linea 6 ad oggi non è funzionale. Se le cose non cambiano, si rischia una correzione finanziaria. Le griglie? Complicano la vita dei napoletani'. Stangata degli ispettori della ...

Fondi Ue - l'allarme di De Luca : «Napoli rischia di farceli perdere» : «Il Comune di Napoli rischia di far perdere risorse significative di Fondi Ue». Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso dell'appuntamento televisivo di...