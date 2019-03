Idee regalo compleanno 40 anni

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) I giornalisti di L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleQuello dei 40 è unche può mettere un po' in crisi, non solo per chi compie gli, ma anche per chi vuole fare un, più o meno originale, più o meno costoso. Si può pensare ad un orologio super tecnologico, ma con un design classico, oppure a un kit per chi ama barba e baffi, per chi è insomma attento al lato estetico. A questo proposito, per chi teme di mettere su un po' di chili, abbiamo trovato in offerta una bike da casa che permette di allenarsi in tutta tranquillità. Per chi invece per i 40 volesse volare alto, meglio dare prima ...

