Dorothea Wierer e Lukas Hofer argento nella Single Mix dei mondiali di Oestersund

Biathlon - Mondiali 2019 - Dorothea Wierer : “Senza vento sono riuscita a sparare meglio”. Lukas Hofer : “Questa medaglia ha confermato il nostro valore” : Grande soddisfazione nelle parole di Dorothea Wierer e Lukas Hofer dopo l’argento conquistato nella staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon a Oestersund (Svezia). La coppia azzurra ha confermato le proprie qualità in questo format, con una performance di assoluto livello soprattutto al poligono, dove Wierer è riuscita ad esprimersi meglio rispetto alle gare individuali. Ottima prova anche di Hofer, che guarda con fiducia alla mass ...

Biathlon - Dorothea Wierer e Lukas Hofer coppia d’argento nella staffetta mista! Oro alla Norvegia di Johannes Boe : La staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon premia con l’oro la Norvegia di Johannes Thingnes Boe e Marte Olsbu Roeiseland, ma la splendida notizia per l’Italia è l’argento di Lukas Hofer e Dorothea Wierer, con gli azzurri in lotta per l’oro fino all’ultimo poligono. Terzo posto per la Svezia padrona di casa con Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson. Germania, Norvegia e Francia provano ad allungare sugli sci ...

Biathlon - Dorothea Wierer e Lukas Hofer coppia d’argento nella staffetta mista! Oro alla Norvegia di Johannes Boe : La staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon premia con l’oro la Norvegia di Johannes Thingnes Boe e Marte Olsbu Roeiseland, ma la splendida notizia per l’Italia è l’argento di Lukas Hofer e Dorothea Wierer, con gli azzurri in lotta per l’oro fino all’ultimo poligono. Terzo posto per la Svezia padrona di casa con Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson. Germania, Norvegia e Francia provano ad allungare sugli sci ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista a coppie Mondiali 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lukas Hofer a caccia della medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 14 marzo, alle ore 17.10 si scriverà un pezzo di storia, perché per la prima volta si assegnerà l’iride nella Staffetta mista a coppie. Per l’Italia in campo il collaudato binomio formato da Lukas Hofer e Dorothea Wierer, già vincitrice a Soldier Hollow in questo ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer e Lukas Hofer - l’Italia si affida alla coppia magica per la staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer: questa è la coppia dell’Italia per la singled mixed relay, la staffetta che andrà in scena domani ai Mondiali 2019 di Biathlon. I due altoatesini hanno regalato al nostro Paese il primo e unico trionfo in questo format in occasione della tappa di Coppa del Mondo che si è disputata poche settimane fa a Soldier Hollow e ora cercheranno di conquistare una medaglia sulle nevi di Ostersund (Svezia) dopo essere ...

LIVE Biathlon - 15 km individuale Mondiali 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - serve una reazione d’orgoglio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 15 km individuale femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, martedì 12 marzo, alle ore 15.30 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gotier ed Alexia Runggaldier. Tanti ingredienti rendono di difficile lettura la gara che assegnerà titolo e medaglie iridati e la Coppa del Mondo di specialità, e sarà anche ...

Biathlon - il calo di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Per la Coppa servono risultati : guai attendere gli errori altrui : L’Italia non ha mai vinto una Coppa del Mondo generale di Biathlon nella sua storia. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si stanno battendo da inizio stagione per un obiettivo storico: quando mancano cinque gare alla conclusione, le azzurre si trovano ancora in vetta alla classifica. Il vantaggio sulle più immediate inseguitrici si è tuttavia decisamente assottigliato. La corsa alla sfera di cristallo appare più aperta che mai: considerando ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : Dorothea Wierer torna in testa - Vittozzi prima per gli scarti : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - la Coppa del Mondo ha una nuova leader : è Dorothea Wierer : TORINO - Nessuna medaglia per l' Italia nella prova Sprint dei Mondiali di Biathlon a Oestersund , ma le buone notizie arrivano ugualmente. Dorothea Wierer chiude al decimo posto e sale in testa alla ...

Biathlon - Mondiali 2019 : la delusione delle azzurre. Dorothea Wierer : “Scioccata dagli errori a terra - domenica attaccherò”. Lisa Vittozzi : “Gara da cancellare” : Impossibile nascondere la delusione al termine della Sprint femminile, prima prova individuale dei Mondiali di Biathlon 2019 iniziati ieri a Oestersund, in Svezia. L’Italia si presentava al via con tutte le carte in regola per conquistare una medaglia, schierando la prima e la seconda atleta nella classifica generale di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi è stata protagonista di una gara decisamente al di sotto delle attese dopo aver corso da ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : la gara più importante per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Sprint femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 16.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gotier e Federica Sanfilippo. La gara odierna oltre ad assegnare le medaglie iridate sarà molto importante anche in ottica Coppa del Mondo, anche in vista dell‘inseguimento di ...

Biathlon - Mondiali 2019 : la sprint più importante dell’anno per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Gara cruciale per la Coppa del Mondo : Tra due fuochi. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono sospese tra il desiderio e la voglia di conquistare il podio nella Gara individuale e la corsa alla Coppa del Mondo che, a questo punto della stagione, sembra l’obiettivo principale della coppia azzurra. Le due cose potrebbero anche intrecciarsi e, a quel punto, sarebbe un tripudio assoluto ma non sarà semplice, vista la condizione palesata da alcune atlete (soprattutto tedesche) nella ...