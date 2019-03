Dario Argento | “Su Netflix o Amazon il mio prossimo lavoro”

Nel 2020 la nuova serie tv di Dario Argento : Dario Argento scalpita per la sua prima serie tv che vedrà la luce nel 2020. Il 'maestro del brivido' ha reso noto di essere estremamente focalizzato su un nuovo importante progetto per Netflix o ...

David di Donatello - premio speciale a Dario Argento - : Finalmente un doveroso riconoscimento al maestro del cinema thriller/horror Dario Argento . Ciò accadrà alla 64ma edizione del David di Donatello, l'Oscar nostrano assegnato annualmente da una giuria ...

David 2019 : David Speciale a Dario Argento : ... la sua intera opera, dedicata alla rappresentazione del giallo, del thriller e dell'horror, è stata spesso oggetto di imitazione e culto da parte di tanti cineasti e appassionati di tutto il mondo. ...

Cinema : David speciale a Dario Argento : Il regista, sceneggiatore e produttore Dario Argento riceverà il David speciale nel corso della 64^ edizione dei Premi David di Donatello.

Dario Argento pronto per un horror tv a puntate : Grandi novità sul fronte dell'horror seriale, che vedrà debuttare nientepopodimeno di Dario Argento. A dare la notizia è stato lui stesso, il maestro italiano del brivido. Ospite lo scorso venerdì della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, il regista avrebbe confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto: si tratterebbe, ha svelato nel corso dell’intervento, di un «film per la ...

Dario Argento : "La mia serie tv entro al fine dell'anno prossimo su Netflix o Amazon" (Video) : Anche Dario Argento cede al fascino delle serie tv. Dopo aver portato nei suoi film numerose vittime (per la gioia dei suoi fan), questa volta è lui stesso "vittima" dello star system che ha creato una tappa ormai obbligatoria per i registi cinematografici, ovvero passare almeno una volta per una serie tv.E così, anche il regista di "Profondo Rosso" e "Suspiria" lavorerà ad una serie televisiva: l'annuncio nella puntata di ieri, 8 marzo ...

Dario Argento : «La mia prima serie tv (per Netflix o Amazon)» : Dario Argento storyLa più bella del reamePrimi orroriPrimi amori (i libri)Un cicchetto con John HustonLeone e i suoi allieviSogni (o incubi) ispiratoriNotte al cimiteroPupazzi-maniaCome HitchcockGaleotto fu il setProfondo HopperIncidente «anagrafico»AutobiografiaSono passati sette anni da Dracula 3D, il suo ultimo film al cinema, e Dario Argento ha pensato di fare qualcosa di nuovo. Sull’onda di registi del calibro di Steven Soderbergh, ...

Dario Argento all'opera su un videogioco con un team milanese : Dreadful Bond è il nome del videogioco a cui Dario Argento sta lavorando assieme ad un team di sviluppatori milanesi.Come possiamo apprendere dalla pagina ufficiale del progetto, il re italiano dell'horror si è dato ai videogiochi e il progetto in questione vedrà la luce accompagnato da una campagna di raccolta fondi su Kickstarter.La campagna di raccolta fondi avrà inizio a metà mese, mentre a giudicare dai dettagli che trapelano il Dario ...

Dario Argento : «Sono perseguitato da stalker rimasti turbati dai miei film» : Dario Argento, 78 anni, maestro del thriller e dell'horror, è fra gli italiani più celebri nel mondo, invitato a retrospettive in suo onore e master classes negli Stati Uniti, in Sud America, Russia, ...

Dario Argento : "Asia si merita 'The Voice' dopo quello che ha passato : è brava - intelligente - di talento" : Asia Argento potrebbe tornare sulle scene televisive dopo il divorzio da X Factor e le polemiche personali che l'hanno coinvolta negli ultimi mesi. Infatti, si fanno sempre più insistenti i rumors che la vorrebbero coach di The Voice Of Italy: proprio in queste ore si sta discutendo del cast della nuova edizione del talent, che avrà come conduttrice Simona Ventura.A commentare la notizia di una possibile partecipazione di Asia ...

Dario Argento ospite mercoledì 23 gennaio di “Ritorno in Pellicola” al Teatro Palladium : mercoledì 23 gennaio alle ore 20.30 il Teatro Palladium ospita il primo appuntamento di Ritorno in pellicola, una rassegna a ingresso gratuito dedicata a grandi film della storia del cinema italiano da proiettare in 35mm, co-organizzata dall’Università di Roma Tre con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e la rivista di critica cinematografica Quinlan.it. Il primo, grande ospite è il maestro del brivido Dario ...

Dario Argento stronca 'Suspiria' : 'Nel remake poca paura e niente musica' : "Ho visto il remake di 'Suspiria' al cinema. Non mi ha entusiasmato, ha tradito lo spirito del film originale: c'è poca paura, non c'è musica. Il film non mi ha molto soddisfatto, è così così, una ...