Brexit,sì Parlamento a richiesta rinvio

La Camera dei Comuni britannica vota sì alla mozione del governo che consente di chiedere alla Ue un"breve" della, dal 29 marzo al 30 giugno I voti a favore sono stati 412, quelli contrari 202. Previsto per la settimana prossima, per la terza volta, un voto di ratifica delall'accordo raggiunto dalla premier May con Bruxelles a novembre e già bocciato due volte.(Di giovedì 14 marzo 2019)

