B.F. chiude il 2018 con utili in calo e ricavi in crescita

Saes Getters - chiude il 2018 in positivo : Saes Getters chiude l'esercizio 2018 con un fatturato consolidato pari a 160,3 milioni di euro rispetto ai 147,1 milioni registrati nel 2017 che, al netto dell'effetto del cambi, evidenzia una ...

Caltagirone chiude 2018 con utile e ricavi in crescita : Caltagirone chiude il 2018 con un utile netto di 129,7 milioni di euro , in aumento dai 90,3 milioni di euro del 2017, di cui 60,6 milioni di euro di competenza del Gruppo, 48,9 milioni di euro al 31 ...

CIR chiude esercizio 2018 in utile per 12 - 9 milioni : CIR chiude l'esercizio 2018 in utile per 12,9 milioni di euro , che si confronta con una perdita di 5,9 milioni a fine 2017. Anche questo esercizio sconta oneri relativi alla controllata GEDI per la ...

Atlantia - gruppo che controlla Autostrade chiude in utile il 2018 : “Dividendi per 743 milioni. Crollo del Morandi ne costa 500” : Il Crollo del ponte Morandi pesa per 500 milioni di euro sul bilancio di Atlantia. Ma non impedisce al gruppo di chiudere il 2018 in utile e staccare dividendi per un totale di circa 743 milioni. Il denaro finirà in buona parte nelle tasche del mercato (45%) e della famiglia Benetton che possiede il 30% del capitale di Atlantia attraverso la cassaforte Sintonia. Il resto (25%) sarà spartito fra un gruppetto di soci minori. “Gli oneri e gli ...

Banca Generali chiude il 2018 in utile. Dividendo 1 - 25 euro : Banca Generali ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile netto consolidato di 180 milioni di euro . Il dato si confronta con i 204,1 milioni dell'esercizio precedente, -11,7%, che però " diversamente ...

Domori chiude 2018 con 18 - 3 milioni di fatturato : Una crescita a doppia cifra per la Domori , azienda torinese di cioccolato che da dodici anni fa parte del gruppo Illy . In un settore nel quale prevalgono i segnali di difficoltà, la Domori ha chiuso ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher chiude i conti in gigante : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Gedi chiude il 2018 con ricavi in crescita del 5 - 3% a quota 648 - 7 milioni : Sono poste non ricorrenti, in particolare svalutazioni e oneri di ristrutturazione complessivamente per 55 milioni, a portare in rosso il risultato netto consolidato 2018 del gruppo editoriale Gedi ...

Moncler : chiude 2018 con utile +33% : Continueremo ad investire in Moncler, un marchio unico, capace di parlare a tanti consumatori differenti in tutto il mondo e da sempre aperto ed inclusivo".

