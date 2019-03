Ascolti tv | Non è la d’Urso supera le aspettative di Barbara d’Urso e La porta rossa

Ascolti tv 13 marzo 2019 - Barbara vince su tutti : parte alla grande Live-Non è la d’Urso : Ascolti tv mercoledì 13 marzo 2019: ottima partenza per il nuovo programma di Barbara d’Urso Chi ben comincia… è a metà dell’opera! E Barbara d’Urso è partita alla grande con il suo nuovo programma serale, Live-Non è la d’Urso. La prima puntata dello show è stata seguita da circa tre milioni di telespettatori con uno […] L'articolo Ascolti tv 13 marzo 2019, Barbara vince su tutti: parte alla grande Live-Non è ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 marzo 2019. Non è La D’Urso parte dal 17.1% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 13 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.01 alle 22.51 – l’incontro di Champions League Bayern Monaco-Liverpool ha conquistato 3.593.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.08 – la prima puntata di Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.796.000 spettatori pari al 17.1% di share (Buonanotte Live di 12 minuti: 903.000 – ...

Analisi Ascolti tv - Il silenzio dell’acqua parte con il 15 - 3% sulla scia di “Non Mentire” : Superati i 3 milioni anche nella nuova serie tv Mediaset. Analisi ascolti TV IL silenzio DELL’ACQUA: 15,3 % Un altro buon risultato per la nuova fiction italiana targata Mediaset. Il silenzio dell’acqua con ...

Isola dei Famosi 2019

La Vita in Diretta e la brutta voce in Rai : 'Chissà perché...'. Tanti potenti - pochi Ascolti : cosa non torna : cosa c'è sotto? Dopo la tanto discussa foto del dg Rai Fabrizio Salini a La Vita in Diretta , la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis ha presenziato al programma in occasione della ricorrenza della ...

In tv chi non sa insegna (e fa Ascolti). E la disinformazione regna : A chi verrebbe in mente di chiedere al panettiere come avere cura del proprio giardino oppure al portinaio se un dente che fa male sia da togliere o da curare, oppure ancora al primario di chirurgia come redigere il bilancio di una squadra di calcio? Incidentalmente, chi facesse scelte del genere potrebbe incappare in un panettiere dal pollice verde e con consumata esperienza di giardinaggio, in un portinaio laureato in odontoiatria e in un ...

Ascolti TV 6 marzo 2019 - La Porta Rossa 2 non decolla : share in calo : Ascolti TV mercoledì 6 marzo 2019: il pubblico preferisce la Champions League e la fiction Rai cala nello share La partita di Champions League Porto – Roma ha registrato la percentuale di share più alta ieri in prima serata. Su Rai 1 sono rimasti sintonizzati più di 4 milioni e 800 telespettatori (pari ad uno share pari […] L'articolo Ascolti TV 6 marzo 2019, La Porta Rossa 2 non decolla: share in calo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti Isola dei Famosi : Fabrizio Corona non aiuta Alessia Marcuzzi : Fabrizio Corona non basta ad Alessia Marcuzzi: l’Isola dei Famosi non decolla Tanto rumore per nulla. L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi non ha brillato: gli Ascolti e lo share si sono mantenuti in linea ai precedenti appuntamenti. Non è bastato lo ‘show’ di Fabrizio Corona contro un uomo di 70 anni che ha rischiato di sentirsi male in diretta, accusandolo di avere una moglie traditrice da quattro anni e di ...

Ascolti TV 3 marzo 2019 - Fazio tiene testa a Non mentire : Mara Venier trionfa : Ascolti TV domenica 3 marzo 2019, testa a testa tra la fiction Mediaset e Che tempo che fa: il pubblico diviso tra Fabio Fazio e Non mentire Ieri, domenica 3 marzo, la fiction Non mentire ha registrato un ulteriore calo di Ascolti rispetto alle prime puntate (quando aveva suscitato un grande interesse tra il pubblico […] L'articolo Ascolti TV 3 marzo 2019, Fazio tiene testa a Non mentire: Mara Venier trionfa proviene da Gossip e Tv.

Il Paradiso delle Signore chiude. La produzione non ci sta : è uno spreco - gli Ascolti crescono e i costi diminuiscono : Il Paradiso delle Signore Il Paradiso delle Signore chiude. Non per ferie, ma per sempre. Le vicende che ruotano attorno al grande magazzino milanese di Vittorio Conti e Marta Guarnieri nella prossima stagione tv non faranno più compagnia al pubblico del pomeriggio di Rai 1. La decisione di interrompere la serie non va giù alla produzione Aurora Tv, soprattutto perchè la motivazione risiede nei costi giudicati eccessivi. La produzione, in ...