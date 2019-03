Traffico Roma del 13-03-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 13 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 13:20 DONA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A PONTE GALERIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DELLA MURATELLA, TRA VIA CRISTOFORO SABBADINO E VIA GEMINIANO MONTANARI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER UN INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA, SULLA VIA SALARIA SIAMO ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MERCOLEDI' 13 MARZO 2019 ORE 12.20 MAX MAR UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA SALARIA SIAMO ALL'ALTEZZA DI VIALE REGINA MARGHERITA. STESSA SITUAZIONE A CENTOCELLE IN VIA DELLE PALME NEI PRESSI DI VIA PIETRO ROMUALDO PIROTTA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA GIUSEPPE CHIOVENDA IN PROSSIMITA' DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI. SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL'ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL'ASCOTO. PER UN INCIDENTE PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE' CEVERI IN DIREZIONE Roma FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE VERSO Roma E PROSEGUENDO SI ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 09:50 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL'ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL'ASCOTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 09:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL'ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL'ASCOTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CORSIA LATERALE DEL RACCORDO TRA LA VIA PISANA E ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ MERCOLEDI' 13 MARZO 2019 ORE 08.50 MAX MAR UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CORSIA LATERALE DEL RACCORDO TRA LA VIA PISANA E L'USCITA PER LA MAGLIANA IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 08:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL'ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL'ASCOTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SI VIAGGIA IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 07:50 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL'ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL'ASCOTO. SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 07:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL'ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL'ASCOTO. SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI ...

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 19:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL'ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL'ASCOTO. Traffico INTENSO E RALLENTATO I IN VIA DELLA MAGLIANA TRA VIA ALFREDO TESTONI E VIA LUIGI DASTI SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA OSTIENSE TRA VIA DELL'EQUITAZIONE E VIA MEZZOCAMINO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBAO TRA ...

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 19:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL'ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL'ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI I TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA ...

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL'ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL'ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,PRUDENZA INOLTRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL'ALTEZZA DELL'ARDEATINA, ...

