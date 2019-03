Raffiche di vento | ingenti i danni | scuole chiuse a Campagna

Pioggia e Raffiche di vento - oltre cinquanta interventi per pericoli sulle strade : LECCE - L'allerta meteo arancione per vento e Pioggia, diramata ieri dalla Protezione civile regionale, riguardava tutta la Puglia e nel Salento i danni non sono certo mancati. oltre a un violento ...

Maltempo - il vento forte spazza l’Italia : tir si ribaltano sull’A2 - Raffiche ad oltre 100km/h al Sud : Martedì di forte vento in tutta Italia, soprattutto al centro-sud, con problemi sull’A2 dove un camion si è ribaltato, disagi per i traghetti, alberi caduti in alcune località compresa Roma. Sono stati 900 gli interventi dei vigili del fuoco: le maggiori criticità in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria. Proprio in Calabria sull’A2 “del Mediterraneo” la situazione più difficile: ...

Previsioni Meteo - “Gareth” sarà 1 delle 3 tempeste di vento che colpiranno il Nord Europa in questa settimana : Raffiche intorno ai 100km/h da Dublino ad Amsterdam [DETTAGLI] : Le recenti condizioni di tempesta sull’Europa settentrionale ed occidentale persisteranno anche in questa settimana mentre la tempesta Gareth guida una serie di tempeste su questa fascia del continente. Gareth porterà venti di forte intensità e inondazioni localizzate dalle Isole Britanniche fino ad Olanda e Germania domani, mercoledì 13 marzo. Oggi la tempesta Gareth ha ufficialmente ricevuto il suo nome dal Met Éireann, il servizio ...

L'Italia sferzata dal vento : chiuso un tratto dell'A2 - forti Raffiche a Roma : Il calo termico e la burrasca annunciati dalle previsioni sono arrivati sulla penisola: chiuso il tratto tra Sibari e Morano...

Maltempo - Raffiche di vento al Sud. 2 camion ribaltati nel Cosentino : Un forte vento sta investendo in queste ore gran parte del Sud Italia. A causa di forti raffiche due mezzi pesanti si sono ribaltati nel tratto tra Sibari e Morano dell'autostrada A2 "del Mediterraneo", nel Cosentino. Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco per soccorrere i camionisti. Uno è stato estratto dal camion e ha riportato lievi ferite mentre l'altro è illeso. Il vento ...

Forti Raffiche di vento a Palermo : alberi caduti e cartelloni divelti : Forti raffiche di vento nelle scorse ore a Palermo: si registrano numerosi alberi caduti e cartelloni pubblicitari divelti. Le zone più colpite sono Mondello, Viale Regione siciliana e via Palmerino. Disagi anche a Termini Imerese. Sul posto i vigili del fuoco. L'articolo Forti raffiche di vento a Palermo: alberi caduti e cartelloni divelti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : a Lodi Raffiche vento fino a 70 Km/h : Un vento fortissimo con raffiche che raggiungono i 70 chilometri orari si sta abbattendo sulla città di Lodi. Sono diversi gli alberi sradicati e i rami sono sono arrivati fin sulle carreggiate di vie cittadine. I vigili del fuoco sono tutti impegnati su diversi fronti date le numerose chiamate di aiuto che stanno arrivando al loro centralino. L'articolo Maltempo: a Lodi raffiche vento fino a 70 Km/h sembra essere il primo su Meteo Web.

Vento forte in Sardegna : sull’Isola Raffiche di maestrale a 90 km/h : In Sardegna oggi le forti raffiche di maestrale hanno raggiunto picchi di 90 km/h (ad Alghero). “Il maestrale è forte su tutta l’Isola con rinforzi fino a burrasca lungo le coste, dove può anche superare i 90 km/h,” confermano gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica di Decimomannu. “I mari vanno da molto mossi ad agitati, molto agitato il mare di Sardegna“. Tra la prossima notte e la mattina di ...

Forti Raffiche di vento a Sondrio - alberi sradicati e disagi : Sondrio, 11 marzo 2019 - Era stato annunciato: da questa mattina, lunedì 11 marzo, Forti raffiche di vento stanno creando disagi a Sondrio e dintorni, ma non solo. In città attorno a mezzogiorno ...

Meteo Piemonte : Raffiche di vento fino a 157 km/h - prevista attenuazione : vento forte e qualche nevicata sulle creste di confine in Piemonte nelle scorse ore. Il foehn ha soffiato con raffiche sulle vette a oltre 100 km/h, con il picco sulla Gran Vaudala, tra Piemonte e Valle d’Aosta: l’anemometro di Arpa regionale ha registrato un massimo di 157 km/h, con picchi a 108 km/h sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere, 97 km/h sul Colle Barant, nel Pinerolese. Alla periferia di Torino si sono registrate raffiche a ...

Maltempo in Calabria e Sicilia : mareggiate e scuole chiuse - danni e disagi per le forti Raffiche di vento : Temperature rigide ma situazione meteo in miglioramento in Calabria, dopo due giorni di forte Maltempo che ha creato danni e disagi. Nei campi il vento ha divelto serre e sradicato alberi, ed il gelo ha compromesso le colture, ma i danni si contano su tutto il territorio regionale. La circolazione dei treni è tornata regolare nel pomeriggio di ieri: i ritardi hanno raggiunto le 13 ore a causa dei binari ostruiti da alberi e da materiale di vario ...

Maltempo : Raffiche di vento fino a 61 - 3km/h a Firenze : Problemi per il vento oggi anche a Firenze dove in mattinata sono state registrate raffiche fino ad oltre 61,3 km orari che hanno creato qualche problema anche all’aeroporto Amerigo Vespucci dove, però, grazie anche al fatto che il vento nel corso della giornata è calato sono stati dirottati solo 3 voli in arrivo e due in partenza. Il vento è stato forte anche sulla costa Toscana ma anche qui è calato d’intensità. Il codice giallo ...

Maltempo al centro sud - Raffiche di vento a 70 all’ora : ecco dove le scuole resteranno chiuse : Da Napoli a Pozzuoli, passando per Siracusa e Sulmona: in queste città, e in altre che potrebbero aggiungersi nelle prossime ore, le scuole resterenno chiuse domani, lunedì 25 febbraio.Continua a leggere