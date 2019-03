Paradisi fiscali | Ue aggiorna ' blacklist' Niente accordo sulla Web Tax

quifinanza

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Una mossa questa che non è piaciuta all'Italia con il Ministro dell'Economia Tria che ha provato fino all'ultimo a mediare per evitare il provvedimento, strappando però in extremis la possibilità di ...

FabioFazzo : RT @editoreruggeri: “L’EU amplia la lista dei paradisi fiscali’. Mancano Olanda, Lussemburgo, UK, Usa. Dimenticanza o buffonata? - infoitestero : Quali sono i nuovi paradisi fiscali inseriti nella lista dell'Ue - infoitestero : Paradisi fiscali, lobby e pressioni: ecco perché i paesi nella lista nera della Ue provocano scontri -