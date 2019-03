Ozil regala la maglia ad un bambino dopo un commovente tweet

calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il centrocampista dell’Arsenal, Mesut, hato una propriadei Gunners a un, pastore keniota, che mai avrebbe pensato di incontrare il proprio idolo. Nel dicembre scorso un giornalista keniota Eric Njiru, pubblica su Twitter, la foto di un, che pascola la mandria di famiglia tra le strade della periferia di Nairobi. Ilindossa una vecchiadell’Arsenal su sui ha disegnato a penna il numero 10 e il nome del fantasista dei Gunners. Il giornalista chiede di condividere la foto il più possibile per fare in modo che il calciatore dell’Arsenal la veda. La foto riesce a diventare virale sui social media in Africa orientale, tanto che lo stessosi accorge del. “L’immagine di un ragazzo keniota con una maglietta fatta a mano pubblicata su Twitter mi ha toccato molto“, ha scritto lunedìsui ...