Nardi-Ballard | Reinhold Messner | “Il recupero corpi? Dopo non essere riusciti a

Simone Moro - le famiglie di Daniele Nardi e Tom Ballard rifiutano la sua offerta di recuperare i corpi : “I resti diventino parte del Nanga Parbat” : Simone Moro, grande alpinista italiano che detiene il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli ottomila si era offerto di tentare il recupero dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard, morti sul Nanga Parbat. Ma la famiglia di Ballard dice no. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la risposta alla proposta di Moro è chiara: “Per rispettare l’etica e quella che sarebbe la sua volontà, vogliamo che i ...

Simone Moro : “Vorrei andare a recuperare Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat” : Simone Moro, grande alpinista italiano che detiene il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli ottomila con le scalate delle quattro vette Shisha Pangma nel 2005, Makalu nel 2009, Gasherbrum II nel 2011 e Nanga Parbat nel 2016, si è offerto di tentare il recupero dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard, morti sul Nanga Parbat. Moro – come spiega il Corriere del Trentino – è in contatto con Alex Txikon, che ha ...

Nanga Parbat - recuperare i corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard è “possibile” ma “pericoloso” : Dopo l’individuazione di due sagome sulla neve del Nanga Parbat, è stata confermata la morte dell’italiano Daniele Nardi, 42 anni, e del britannico Tom Ballard, 30. I due avevano iniziato la scalata alla nona montagna più alta del mondo (8.126 metri) il 22 febbraio ma dal 24 febbraio non vi erano stati più contatti. I tentativi di salvataggio sono stati ritardati a causa delle avverse condizioni meteo ma anche delle tensioni tra Pakistan e ...

Nanga Parbat - morte di Daniele Nardi e Tom Ballard : il ricordo di alpinisti e amici : “Mi sono venuti in mente molti ricordi di quando abbiamo scalato insieme. Soprattutto ho pensato alla spedizione invernale del 2015-16. Ma ancora piu’ a quella dell’anno prima. A marzo del 2015 siamo arrivati vicinissimi alla cima del Nanga, noi insieme a Muhammad Ali’. Se quell’anno ce l’avessimo fatta, forse non sarebbe successo niente: ne’ la salita dell’anno dopo, ne’ staremmo dove siamo ...

Lo scalatore basco Alex Txikon : «Così abbiamo trovato Nardi e Ballard» : «Li abbiamo visti molto chiaramente, intorno ai 6000 metri. Eravamo in 12 al campo base e tutti abbiamo certificato che Tom e Daniele stavano mettendo le corde fisse». Alex Txikon è un alpinista di fama mondiale. basco di origine sta per tentare l’ascesa invernale al K2, è stato lui a individuare i corpi di Tom Ballard e Daniele Nardi sul Nanga Parbat. È stato lui a chiudere la più tragica delle ...

Nanga Parbat - le sagome blu e rosse rinvenute sono i corpi di Nardi e di Ballard : Sabato pomeriggio, l'ambasciatore italiano in Pakistan, Giuseppe Pontecorvo, ha annunciato, tramite un tweet, che le ricerche degli alpinisti Nardi e Ballard, sono terminate. È stato così dichiarato con grande dolore , che proprio quelle due sagome, una blu e una rossa, che erano state avvistate qualche giorno fa sullo Sperone Mummery a 5.900 metri, grazie al telescopio speciale dell’alpinista Alex Txikon, sono proprio i corpi dei due alpinisti ...

Nanga Parbat - come sono morti Daniele Nardi e Tom Ballard? I soccorritori confermano l’agghiacciante retroscena svelato da Txikon : “Anche se è troppo presto per dirlo, Daniele e Tom forse sono stati uccisi dal vento e dal freddo“. Ad affermarlo all’AGI sono i soccorritori della squadra capitanata dall’alpinista basco Alex Txikon che si è prodigato, rischiando a sua volta la vita, nelle ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard. I soccorritori confermano l’agghiacciante retroscena rivelato in anteprima qualche ore fa da Txikon che ha scrutato con ...

Nanga Parbat - come sono morti Daniele Nardi e Tom Ballard? Alex Txikon svela un retroscena agghiacciante : Alex Txikon è il 37enne alpinista basco che ha guidato la squadra che ha provato a soccorrere Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat, riuscendo dopo tanti giorni e grandi fatiche ad avvistare i corpi delle due vittime. Il gruppo ha rischiato più volte la vita a causa delle valanghe, e ha dovuto rinunciare al tentativo di recuperare i corpi di Nardi e Ballard. Resta il mistero sulle cause della morte: la foto scattata da Txikon mostra ...

Daniele Nardi e Tom Ballard - Simone Moro : “Ho visto ogni giorno le valanghe che cadono sullo sperone Mummery - fa paura. Andarci è un suicidio” : Simone Moro, grande alpinista italiano che detiene il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli ottomila con le scalate delle quattro vette Shisha Pangma nel 2005, Makalu nel 2009, Gasherbrum II nel 2011 e Nanga Parbat nel 2016, dopo aver appreso della scomparsa di Daniele Nardi e Tom Ballard proprio su quel Nanga che lui conosce bene, il 7 marzo (cioè due giorni prima che venissero individuate le due sagome degli ...

Daniele Nardi e Tom Ballard - i corpi resteranno lassù. Messner : “A Nardi dissi che salire sullo sperone Mummery non è atto eroico ma stupidità” : Dopo giorni di apprensione, ieri 9 marzo è stata ufficializzata la morte di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti che stavano cercando di scalare il Nanga Parbat percorrendo la via dello sperone Mummery, mai percorsa se non in discesa dai fratelli Messner quando uno dei sue, Gunther, perse la vita. I corpi, per il momento, rimarranno lì, dove sono stati individuati, a 5900 metri. Le operazioni di soccorso sono state sospese per ...

Daniele Nardi e Tom Ballard sono morti sul Nanga Parbat : una foto e un grande mistero : Una foto sbiadita ma schiacciante: quelle due sagome sulla neve sulla parete Diamir del Nanga Parbat sono i corpi senza vita di Daniele Nardi e di Tom Ballard, gli alpinisti dei quali non si avevano piu’ notizie dal pomeriggio del 24 febbraio scorso. E resteranno lassu’, su quella gelida parete. Si chiude cosi’ – con tanti interrogativi – quella che doveva essere una spedizione epica, memorabile pronta ad essere ...

I corpi individuati sono quelli di Nardi e Ballard Video Alessandra - che era al campo base : «Lì Daniele era felice» : La conferma dell’ambasciatore italiano: identificate le sagome che erano state scoperte sullo sperone Mummery, a circa 5.900 metri. La spedizione è chiusa. La fidanzata dello scalatore: «Non mi hai ascoltato, te l’avevo detto che su quella via non dovevi andare»