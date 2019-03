Insta360 EVO è ufficiale | una super fotocamera che fa foto e video a 360 gradi e in 3D

Insta360 EVO è ufficiale - una super fotocamera che fa foto e video 360 gradi o in 3D : Stiamo provando la nuovissima Insta360 EVO una fotocamera capace di realizzare foto e video a 360 gradi in 5,7K oppure contenuti a 180 gradi in 3 dimensioni. Potete acquistarla da oggi. L'articolo Insta360 EVO è ufficiale, una super fotocamera che fa foto e video 360 gradi o in 3D proviene da TuttoAndroid.