Cristiano Ronaldo imita Simeone | il portoghese rischia una multa

Juve - i giornali di tutto il mondo ai piedi di Cristiano Ronaldo : TORINO - Fenomenale. Leggendario. Cristiano Ronaldo si è preso, ancora una volta, la scena del calcio europeo. Con una tripletta trascina la Juventus ai quarti di finale ed elimina l' Atletico Madrid ,...

Non solo l’Atletico - Ronaldo spaventa anche… Guardiola : “City favorito? Guardate cosa ha fatto Cristiano…” : L’allenatore catalano ha parlato dopo il successo ottenuto sullo Schalke, soffermandosi anche sulla prestazione monstre di Ronaldo La prestazione della Juventus e di Cristiano Ronaldo contro l’Atletico Madrid ha impressionato anche Pep Guardiola che, nella serata di ieri, ha staccato anche lui il pass per i quarti di finale insieme ai bianconeri. Marco Alpozzi/LaPresse L’allenatore catalano ha parlato di quanto accaduto ...

VIDEO Cristiano Ronaldo : “È stata una notte speciale. Mai riuscita una rimonta così? La Juventus mi ha preso per aiutarla” : La Juventus ha confezionato una serata magica, ha compiuto la remuntada da sogno e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League. I bianconeri dovevano ribaltare la sconfitta per 2-0 maturata al Wanda Metropolitano tre settimane fa e sono riusciti a imporsi con un roboante 3-0 di fronte al proprio pubblico, il grande protagonista della serata è stato Cristiano Ronaldo che ha segnato una tripletta da sogno entrando di diritto nella ...

Le lacrime della dolce Georgina (per i gol dello spietato Cristiano Ronaldo) : Georgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoGeorgina e RonaldoLo stadio, per sua natura, è diviso emozionalmente in due sezioni, ...

Juventus-Atletico Madrid - l'Europa celebra Ronaldo : 'Cristiano re della Champions' : La stampa europea celebra la Juventus di Cristiano Ronaldo, protagonista dell'impresa allo stadium contro l'Atyletico Madrid in Champions. Titoloni su tutte le testate sportive e non. Cristiano è il ...

Juventus-Atletico Madrid - Ronaldo entra al ristorante e scatta l’ovazione dei clienti : “Cristiano - Cristiano!” : Dopo il 3 a 0 tra Juventus e Atletico Madrid che ha ribaltato il risultato dell’andata e che ha qualificato i bianconeri, Cristiano Ronaldo ha cenato al ristorante Catullo di Torino accompagnato da Georgina Rodriguez. Appena è entrato nel locale, i clienti lo hanno acclamato. Video Youtube L'articolo Juventus-Atletico Madrid, Ronaldo entra al ristorante e scatta l’ovazione dei clienti: “Cristiano, Cristiano!” proviene da ...

Clamoroso Cristiano Ronaldo : rischia squalifica per l'esultanza alla Simeone! : Cristiano Ronaldo rischia una sanzione a seguito dell'esultanza di ieri sera in stile Simeone: tutti i dettagli in merito al calciatore juventino Juventus-Atletico Madrid è stata la notte di Cristiano ...

Ok Cristiano Ronaldo - ma quanto è forte Bernardeschi? : Federico Bernardeschi ha fatto ammattire la difesa dell’Atletico Madrid, il bianconero autore di una partita sontuosa allo Stadium Cristiano Ronaldo ieri sera si è preso la scena allo Stadium. Inquadrature, foto, prime pagine, sono tutte per CR7 autore della tripletta che ha regalato alla sua Juventus il passaggio del turno ai danni dell’Atletico Madrid in Champions League. Da italiani però, non possiamo fare a meno di ...

Cristiano Ronaldo è unico - la sua notte leggendaria contro l'Atletico Madrid : Le cabine telefoniche sono estinte, ma qualche sgabuzzino per indossare calzamaglia e mantello Cristiano Ronaldo deve averlo trovato lo stesso. Il Superman di Funchal, arrivato alla Juve per guidarla alla conquista della Champions (ne ha vinte 5 in carriera) non aveva iniziato l' avventura europea i

Mundo Deportivo : Cristiano Ronaldo dedica la tripletta contro Atletico a Florentino Perez : La Juventus dimostra per l'ennesima volta le capacità di rimonta nelle partite di ritorno, anche se quest'anno finalmente è riuscita a passare il turno, a differenza degli ottavi di Champions League di due stagioni fa contro il Bayern Monaco e dei quarti dello scorso anno, quando fu proprio Cristiano Ronaldo a sancire su rigore l'uscita della Juventus dalla competizione europea principale. Ed è proprio il portoghese il protagonista principale di ...

Tripletta - vittoria e cena con Georgina Rodriguez : il post-partita ‘in famiglia’ di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Altro che bagordi insieme ai compagni bianconeri, il tranquillo post-partita di Cristiano Ronaldo al fianco di Georgina Rodriguez Come avrà festeggiato Cristiano Ronaldo dopo la Tripletta inflitta all’Atletico Madrid? Questa è la domanda che forse molti tifosi della Juventus si sono posti dopo aver visto il match che ha consegnato il pass ai quarti di finale di Champions League ai bianconeri. CR7, dopo essere stato decisivo per le ...

Calciomercato Juve - possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid (RUMORS) : Le prime pagine dei giornali di oggi sono tutte per Cristiano Ronaldo, definito "re", "mostro" e "disumano", dopo la superba tripletta rifilata all'Atletico Madrid (due colpi di testa sontuosi e il rigore decisivo che ha fissato il risultato sul tre a zero per i bianconeri). La super prestazione del fenomeno portoghese ha permesso alla Juventus di ribaltare il due a zero subito all'andata dalla squadra allenata da Diego Simeone, che dopo la ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si prende anche lo Stadium : Cristiano Ronaldo si è preso anche lo Juventus Stadium . Che il portoghese fosse il nuovo idolo dell'impianto bianconero lo si sapeva dallo scorso 10 luglio, data dell'ufficialità del suo acquisto, ma ...