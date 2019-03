CR7 festeggia con gesto ' alla Simeone'

Vieri : 'Non è che a Madrid stiano festeggiando - di fronte si ritroveranno CR7' : Christian Vieri, nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha toccato molti temi caldi riguardanti il mondo del calcio e tra questi c'è anche l'attesa sfida Atletico Madrid - Juventus, in programma il 20 febbraio al Wanda Metropolitano. L'attaccante ha giocato in tutti e due i club ed ha raccontato che in Spagna è maturato moltissimo e conserva un bel ricordo di quell'anno trascorso tra i colchoneros. A Madrid ha imparato un ...