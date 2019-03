Andamento Future FTSE MIB del 13 03 2019 | ore 9 30

Andamento Future sul Petrolio dell'11/03/2019 - ore 9.00 : Tentennante il Petrolio che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 56,14, in vantaggio ...

Andamento Future sul Petrolio dell'8/03/2019 - ore 9.00 : Andamento depresso per il Petrolio , nonostante un Andamento in frazionale rialzo del derivato sul metallo giallo . L' oro nero si attesta a 56,12 al di sotto di 0,54 dollari per barile dalla chiusura ...

Andamento Future FTSE MIB del 7/03/2019 - ore 9.30 : Procede sulla parità il FIB , mentre il derivato di Francoforte registra un moderato calo. Il Future sul FTSE MIB , che ha iniziato a scambiare a 20.815, tratta ora a 20.825, con un movimento di soli -...

Andamento Future sul Petrolio del 7/03/2019 - ore 9.00 : Il Petrolio prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento del derivato sul metallo giallo . L' oro nero , che ha iniziato le negoziazioni a quota 56,21, con un ...

Andamento Future FTSE MIB del 6/03/2019 - ore 9.30 : Non si allontana dalla parità il FIB , mostrando un Andamento simile al derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB , che ha esordito a quota 20.700, scambia a 20.710, con un movimento di appena -...

Andamento Future sul Petrolio del 6/03/2019 - ore 9.00 : Movimento in ribasso per il Petrolio , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dal derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha avviato la seduta a 56,27, in discesa di 0,41 dollari per barile ...

Andamento Future sul Petrolio del 5/03/2019 - ore 9.00 : Il Petrolio sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre il derivato sul metallo giallo è senza direzione. L' oro nero ha esordito a quota 56,45, e tratta ora a 56,31, con ...

Andamento Future sul Petrolio del 4/03/2019 - ore 9.00 : Giornata cauta per il Petrolio , in perfetta sintonia con l'Andamento piatto del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a quota 55,83, evidenziando un timido +0,14% rispetto alla chiusura ...

Andamento Future FTSE MIB dell'1/03/2019 - ore 9.30 : Giornata in moderato rialzo per il FIB , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 20.790, in recupero dello 0,68%, ...

Andamento Future sul Petrolio dell'1/03/2019 - ore 9.00 : Andamento positivo per il Petrolio , mentre mostra un Andamento debole il derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 57,22, in aumento dello 0,77%, rispetto alla chiusura precedente. ...

Andamento Future sul Petrolio del 28/02/2019 - ore 9.00 : Registra una modesta discesa il Petrolio , mentre il derivato sul metallo giallo consolida i prezzi della vigilia. L' oro nero ha aperto a quota 56,99, in calo dello 0,30% rispetto alla chiusura ...

Andamento Future sul Petrolio del 27/02/2019 - ore 9.00 : Buona tenuta per il Petrolio che evidenzia un Andamento poco migliore del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 55,99, in rialzo dello 0,68% rispetto alla vigilia, in raffronto al ...

Andamento Future FTSE MIB del 26/02/2019 - ore 9.30 : Il FIB si muove in territorio negativo. In moderato rialzo il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato gli scambi a quota 20.355, con un decremento di 45 punti rispetto alla ...

Andamento Future FTSE MIB del 25/02/2019 - ore 9.30 : Scambi al rialzo per il FIB , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 20.395, in crescita di 170 punti rispetto alla ...