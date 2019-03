Allergie crociate tra pollini e cibi | combinazioni e sintomi

dilei

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Con l’arrivo della primavera ritornano, purtroppo, anche le, soprattutto quelle legate ai. Alcune persone, presentano, in aggiunta, reazioni fastidiose dovute non solo al contatto con queste sostanze, ma anche al consumo di determinati alimenti.Spesso non si identifica il problema perché sembrano cause apparentemente non correlate tra loro, in realtà si tratta della stessa risposta immunitaria che ha quando il corpo entra in contatto con proteine simili tra loro: le cosiddetteSecondo i dati raccolti da Humanitas, il 70% delle persone allergiche aisoffre anche di problematiche dovute all’assunzione di alimenti specifici, e lo stesso fenomeno interessa anche chi è allergico agli acari della polvere.Quali alimenti evitare?Nello specifico, chi è allergico al polline non dovrebbe assumere il miele; per le graminacee, invece, si ...

