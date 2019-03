Usa e Talebani | progressi nei colloqui

Afghanistan : cosa manca all'accordo tra Usa e talebani? : ... quando il capo dei talebani, il mawlawì Hibatullah Akhundzada, aveva nominato il mullah Abdul Ghani Baradar " fino ad allora e per 8 anni detenuto in Pakistan " a capo della commissione politica per ...

Afghanistan - con il ritiro degli Usa il Paese sta per tornare in mano ai Talebani : A dimostrazione che trattare con i Talebani non è semplice ci sono i recenti attacchi compiuti soprattutto alla base militare di Shorab, nella provincia di Helmand. Gli Usa cercano una benedetta via di uscita, ritirando le truppe e affidando la gestione a privati. I Talebani hanno accettato di impegnarsi a non rendere più l’Afghanistan piattaforma per il terrorismo internazionale ma ad oggi sono poco propensi a un cessate il fuoco definitivo e ...

Rinviato incontro tra Usa e Talebani : 21.49 E' stato cancellato l'incontro programmato tra i Talebani afgani e i rappresentanti Usa che si sarebbe dovuto tenere lunedì a Islamabad in Pakistan. Lo ha reso noto il portavoce dei Talebani, Zabihullah Mujahid. "Sfortunatamente -ha detto Mujahid- la maggior parte dei membri della squadra negoziale non è stata in grado di viaggiare a causa della lista nera degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, e l'incontro è stato Rinviato".

ACCORDO Usa-TALEBANI/ L'Isis è così forte che fermarlo conviene a entrambi : Stati Uniti e talebani hanno trovato un ACCORDO di pace in funzione anti Isis, è la fine di una guerra durata quasi vent'anni?

Usa : intesa con talebani "incoraggiante" : 19.18 I colloqui di pace tra Usa e talebani per mettere fine al conflitto in Afghanistan sono "incoraggianti". Così il capo del Pentagono, Shanahan,dopo l'intesa con i guerriglieri afgani,come riferito dal negoziatore Usa, Khalilzad. Dopo 6 giorni a discutere in Quatar,c'è una bozza di accordo di pace con il gruppo armato ribelle che da 18 anni tenta di riottenere la guida dell'Afghanistan e che definisce "marionette" i vertici di Kabul. ...

In Afghanistan è accordo tra Usa e talebani | Italia pronta a ritirare i suoi militari entro un anno | Ma Moavero : Trenta non mi ha avvisato : Dopo una serie di colloqui avvenuti in Qatar, Stati Uniti e talebani hanno raggiunto un'intesa di principio per un accordo sulla pace in Afghanistan. L'Italia valuta il ritiro delle truppe entro un anno. Ma il ministro degli Esteri si dice indispettito con il ministro della Difesa: "Lo apprendo adesso..."

Afghanistan - intesa di pace Usa-Talebani/ Kabul frena - Italia 'come' Trump : Trenta "valutiamo ritiro truppe" : Afghanistan, intesa di pace tra Talebani e truppe Usa: 'patto anti Isis e Al Qaeda', ma Kabul frena. Italia 'come' Trump medita ritiro esercito in 12 mesi

Accordo di principio tra Usa e talebani : ... sebbene preliminare, è il più tangibile passo verso la fine di una guerra che in due decenni che è costata la vita di decine di migliaia di persone ed ha cambiato profondamente la politica estera ...

Usa e talebani verso un accordo : fondamentale il ritiro delle truppe americane : Dopo 17 anni di guerra, si apre un spiraglio per la pace in Afghanistan. L'ha fatto sapere con una serie di tweet Zalmay Khalizad, figura chiave degli USA in Afghanistan e in Iraq. Khalizad è al ...

Afghanistan - autobomba Talebani contro scuola militare/ 130 morti a Kabul : 'messaggio' alle truppe Usa : Afghanistan, attentato kamikaze contro scuola militare: autobomba e assalto commando vicino Kabul, 130 morti. Un 'segnale' al Governo e alle truppe Usa