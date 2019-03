Trono over | possibile ritorno di fiamma tra Riccardo e Ida Platano | i fan ci sperano

Trono over - Riccardo Guarnieri e Ida tornano insieme? Parla lui : Riccardo del Trono Over rivuole Ida Platano? Il post del cavaliere spiazza Nonostante Riccardo Guarnieri e Ida Platano si siano lasciati da mesi, i fan non hanno ancora perso la speranza di rivederli insieme. E a tal proposito il post che ha scritto poco fa su instagram il cavaliere del Trono Over ha ancora di più acceso gli animi tra i supporter. Cosa ha dichiarato? Il cavaliere ha pubblicato un suo selfie sul social fotografico, e nella ...

Anticipazioni Uomini e Donne : una lite e due ritorni nel Trono Over : Uomini e Donne: Gemma Galgani e Barbara De Santi arrivano alle mani? Dopo il rifiuto di Gemma Galgani per Rocco Fredella di ieri, il secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne non sarà meno burrascoso. Le Anticipazioni della puntata di oggi del programma condotto da Maria De Filippi svelano che il filone senior della trasmissione sarà segnato da una lite molto accesa. Barbara De Santi e Gemma Galgani infatti si stuzzicheranno a ...

Trono over : Noel e Alessandro felici dopo aver lasciato il programma : Due storie a lieto fine per il Trono Over di Uomini e Donne: Noel Formica aveva lasciato lo studio con Alessandro, conosciuto da poco tempo, un vero e proprio colpo di fulmine e ora sembra davvero felice. Pamela Barretta, invece, dopo i vari tira e molla, ha deciso di provare a viversi il suo amore lontano dalle telecamere con Stefano Torrisi. Noel ha conosciuto Alessandro dopo aver chiuso in malo modo un'intricata relazione con Armando ...

Trono over - Gian Battista e Claire : svelato un nuovo retroscena : Gian Battista e Claire del Trono Over nella bufera: parla Umberto Gian Battista e Claire, alcune settimane fa, sono finiti nell’occhio del ciclone. Il motivo? Un telespettatore, in un bar, ha registrato un video della coppietta del Trono Over indaffarata a mettersi d’accordo su quello da dire e fare nelle prossime puntate. Video che poi è stato rigirato alla redazione del programma. Ma non è finita perchè l’ex cavaliere Umberto ...

Uomini e Donne - Pamela e Stefano fidanzati : conferma dopo il Trono Over : Uomini e Donne, Pamela e Stefano stanno insieme: arriva la conferma della coppia del Trono Over Si è parlato davvero molto di loro in questi mesi. Pamela e Stefano sono spesso stati invitati al centro dello studio del Trono Over di Uomini e Donne. I due sembravano pronti a lasciare la trasmissione insieme, poi qualcosa […] L'articolo Uomini e Donne, Pamela e Stefano fidanzati: conferma dopo il Trono Over proviene da Gossip e Tv.

U&D - Trono over : Gemma si sente presa in giro da Rocco - Riccardo furioso con David : Mercoledì 6 marzo è avvenuta una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, condotta come sempre da Maria De Filippi. Indiscussi protagonisti della puntata sono stati Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni segnalano che la padrona di casa ha trasmesso l'attesissima proposta da sogno fatta da Rocco Fredella a Gemma. Il cavaliere, infatti, ha voluto far trascorrere alla dama torinese una serata da favola per convincerla ...

Uomini e donne spoiler - rissa sfiorata al Trono over : la De Filippi chiama la sicurezza : Arrivano delle nuove succulenti anticipazioni dal mondo di Uomini e donne, di cui in queste ore sono state registrate le prossime puntate del trono over, le quali si preannunciano ricche di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla trasmissione di Maria De Filippi rivelano che ci sarebbero stati dei momenti di forte tensione tra Riccardo e David, al punto da rendere necessario l'intervento dei buttafuori che hanno dovuto ...

Trono over - Gems dice no alla 'Decisione' di Rocco Fredella : La serata trascorsa da Gemma Galgani e Rocco Fredella nel castello, a quanto pare, non ha avuto un esito positivo. Rocco ha voluto far sentire Gemma principessa per una sera, in una dimora sontuosa con tanto di arcieri e servi, per poi portarla a prendere una "decisione". Il cavaliere ha sempre voluto andare oltre con la Galgani e avere un'intimità con lei, in modo da fortificare il loro rapporto, ma lei si è sempre tirata indietro in quanto non ...

Trono over - Pamela interessata a Riccardo Guarnieri? Parla lei : Pamela Barretta del Trono Over vuole conoscere Riccardo Guarnieri? La rivelazione Pamela Barretta, dopo l’ultima puntata settimanale del Trono Over, è stata subissata di critiche sui social. Il motivo? In molti hanno pensato che la dama del dating show potrebbe essere interessata al cavaliere Riccardo, prendendo in qualche modo in giro Stefano. Davvero Pamela di Uomini e Donne vorrà iniziare a frequentare Riccardo Guarnieri? A quanto pare ...

Uomini e Donne / Pamela Barretta assente alla registrazione - perché? - Trono over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Tutto procede per il meglio per Ursula Bennardo e Sossio Aruta che svelano grandi novità

Uomini e Donne - Pamela del Trono over assente : frecciatina post puntata : Uomini e Donne, Pamela del Trono Over assente alla registrazione di ieri: lo sfogo e la frecciatina post puntata L’assenza di Pamela Barretta ieri alla registrazione del Trono Over di Uomini e Donne ha insospettito diversi fan della trasmissione. Nell’ultima puntata andata in onda lei e Stefano (l’uomo che stava frequentando) hanno litigato. Stefano allora, […] L'articolo Uomini e Donne, Pamela del Trono Over assente: ...

Trono over Anticipazioni : scontro tra David e Riccardo che non vedremo in tv; Gemma dice “no” a Rocco. Leggi per saperne di più : Uomini e Donne Anticipazioni, David e Riccardo hanno avuto un durissimo scontro Le ultime Anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne parlano di un durissimo scontro tra David Scarantino e Riccardo Guarnieri. Da... L'articolo Trono Over Anticipazioni: scontro tra David e Riccardo che non vedremo in tv; Gemma dice “no” a Rocco. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

U&D Trono over - 6 marzo : Pamela racconta il suo passato - Gianni discute con Valentina : Ieri 6 marzo è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. A differenza di quanto succede abitualmente, questa settimana la protagonista del trono over non è stata Gemma Galgani e la sua storia con Rocco Fredella, ma Pamela Barretta e la sua burrascosa relazione con il cavaliere Stefano. La segnalazione su Stefano Nel dettaglio, nell'ultima puntata del trono over Pamela ...

Anticipazioni Trono over - Pamela e Stefano stanno insieme? Assenti in studio : Anticipazioni Trono Over, cosa succederà tra Pamela e Stefano nelle prossime puntate? Oggi c’è stata una registrazione di Uomini e Donne e le Anticipazioni del Trono Over non parlano di Pamela e Stefano. I due infatti non erano presenti in studio, ma siccome non si hanno Anticipazioni sulla registrazione della scorsa settimana non possiamo sapere […] L'articolo Anticipazioni Trono Over, Pamela e Stefano stanno insieme? Assenti in ...