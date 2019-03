Traffico Roma del 12-03-2019 ore 13 | 30

romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2019) VIABILITÀMARTEDÌ 12 MARZOORE 13:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA ILTRA LO SVINCOLO DELL’ANAGNINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVENUTO IN VIALE GIUSEPPE MAZZINI TRA VIA GIUSEPPE MONTANELLI E VIA DON GIOVANNI VERITA’ IN DIREZIONE LUNGOTEVERE. RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA IN DIREZIONE PONTE DUCA D’AOSTA.INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA TBURTINA E L’USCITA DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI. NEL QUARTIERE PARIOLI IN CORSO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA TOMMASO SALVINI TRA PIAZZA BLIGNY E PIAZZA DELLE MUSE. DEVIATI I BUS DELLE LINEE 52 D E 360. IL CANTIERE E’ ...

PLRomaCapitale : #Roma: Via Cassia Nuova intersezione con Via Giovanni Fabbroni #traffico rallentato per #incidente - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Centro Direzionale (Km 758) e A1 Allacciame… - PLRomaCapitale : #Roma: Via del Serafico intersezione con Via Laurentina #traffico rallentato causa #incidente -