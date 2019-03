ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Ha preparato un cartello con la“Rubentus” e lo ha esBalocco dedicate al club bianconero: ora ildi un supermercatodiildi lavoro. Come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, il cartello che gioca con il nome della Juventus è stato rimosso quasi subito, ma in tanti lo hanno visto e fotografato.“Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni per un cartello offensivo visto nel nostro punto vendita – si legge nella pagina Facebook delPortanuova – Vogliamo rassicurarvi del fatto che quel cartello è stato ese subito rimosso, fatto da un collaboratore per fare una burla ai colleghi. Vi possiamo garantire che è esil cartello corretto e che il responsabile ne pagherà le conseguenze!”.C’è chi l’ha presa ironicamente – racconta L’Unione Sarda ...

GoalItalia : Colombe con la scritta #Rubentus al supermercato accanto alle colombe pasquali bianconere: lavoratore rischia il li… - fattoquotidiano : Oristano, scritta ‘Rubentus’ sulle colombe pasquali: commesso Conad rischia posto - Cascavel47 : Oristano, scritta ‘Rubentus’ sulle colombe pasquali: commesso Conad rischia posto -