Negramaro a sorpresa - Lele torna a casa mano nella mano con la moglie : Una foto che dice più di milleparole, quella pubblicata dalla moglie di Lele Spedicato, Clio Evans, all'uscita dalla clinica romana dove il chitarrista dei Negramaro è stato sinora ricoverato per la ...

Lele Spedicato dei Negramaro e Manuel Bortuzzo - incontro a sorpresa : «I leoni si associano» : Una visita a sorpresa, decisamente gradita, per Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore, gravemente ferito a colpi di pistola all'Axa e ora alle prese con la riabilitazione, ha infatti ricevuto la...

Negramaro - a sorpresa sul palco a Rimini c’è Lele Spedicato : il commosso abbraccio con Giuliano Sangiorgi : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, è tornato a sorpresa sul palco. Dopo l’emorragia cerebrale che l’ha colpito il 17 settembre scorso, il 38enne musicista salentino ha imbracciato la chitarra e ha suonato a Rimini insieme al frontman Giuliano Sangiorgi Cosa c’è dall’altra parte, brano a lui dedicato, davanti ai 5mila fans del palasport. “Ciao a tutti, grazie, grazie infinite a tutti – ha detto, con il sorriso ...

Negramaro - al via il nuovo tour : sul palco di Rimini a sorpresa anche Lele Spedicato : <3 <3 <3 The post Negramaro, al via il nuovo tour: sul palco di Rimini a sorpresa anche Lele Spedicato appeared first on News Mtv Italia.

Tour Negramaro - sul palco di Rimini sale a sorpresa Lele Spedicato : Parte il Tour dei Negramaro a Rimini, e a sorpresa compare Lele Spedicato sul palco. Il chitarrista, colpito a settembre da un'emorragia cerebrale, ha accompagnato Giuliano Sangiorgi nel nuovo brano '...

Al via il tour dei Negramaro : Lele sul palco a sorpresa : Al via con un concerto tutto-esaurito al RDS Stadium di Rimini l'Amore Che Torni tour Indoor 2019 dei Negramaro. Con tanto di sorpresa: Lele Spedicato, che non parteciperà al tour mentre affronta la ...

Lele a sorpresa sul palco dei Negramaro ma nel nuovo tour lo sostituirà il fratello : 'Cosa c'è dall'altra parte, torna e dimmelo chiaramente. E adesso muovi questa cazzo di mano, rimetti a posto il nostro destino, fammi sentire come vibrano corde e palazzi, se solo mi suoni vicino': ...

Lele Spedicato Negramaro Rimini sorpresa sul palco dopo l'emorragia cerebrale : Rimini, 14 febbraio 2019 - Sopresa live sul palco di Rimini durante il tour dei Negramaro . Lele Spedicato , il chitarrista del celebre band, colpito a settembre da un'emorragia cerebrale , è tornato ...

Lele dei Negramaro a sorpresa sul palco con Sangiorgi : "Tornerò presto". In tour il fratello : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, colpito a settembre da un'emorragia cerebrale , è tornato a sorpresa sul palco. Stasera, per l'apertura del tour indoor della band a Rimini, Lele ha ...