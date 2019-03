MotoGp – Ciabatti difende la vittoria di Dovizioso in Qatar | “ricorso senza fondamento”

MotoGp - Paolo Ciabatti sulla vittoria sub-judice di Dovizioso : “La Ducati aveva il via libera per usare il deflettore” : “Mo je faccio er cucchiaio“. Una frase diventata quasi iconica nel contesto calcistico nazionale e internazionale di Francesco Totti, poco prima del rigore nella semifinale di Euro 2000 contro l’Olanda, può essere appropriata anche per approfondire il caso “GP del Qatar“. Si perché la vittoria sub-judice di Andrea Dovizioso in MotoGP è qualcosa di cui tutti stanno parlando. L’ormai arcinoto water deflector ...

MotoGp - la verità di Ciabatti dopo il reclamo : 'ecco cosa è successo in Race Direction' : ... il direttore tecnico Aldridge ha confermato la liceità del componente aerodinamico, come confermato anche da Paolo Ciabatti ai microfoni di Sky Sport: 'c'è stata una riunione perchè quattro ...

MotoGp - Ciabatti punge Lorenzo : “con Petrucci e Dovizioso vogliamo evitare quanto accaduto a Misano” : Il direttore sportivo della Ducati si è soffermato sulla convivenza tra Petrucci e Dovizioso, facendo anche un paragone con Lorenzo Partito Lorenzo con destinazione Honda, la Ducati adesso è molto più tranquilla sul fronte piloti. Dovizioso e Petrucci dimostrano di essere già molto affiatati, lavorando in simbiosi per migliorare e sviluppare velocemente la DesmosediciGP. AFP/LaPresse Una situazione completamente opposta rispetto a quella ...

MotoGp Ducati - Ciabatti : «Petrucci dovrà meritarsi la conferma» : ROMA - Danilo Petrucci, chiamato a sostituire Lorenzo alla Ducati, dovrà dimostrare di essere in grado di vincere da subito in sella alla Rossa per essere confermato nel 2020. Altrimenti la scuderia ...

MotoGp - Ciabatti spaventa Petrucci : “il compagno di Dovizioso nel 2020? Ecco come lo sceglieremo” : Il direttore sportivo della Ducati guarda lontano, svelando come il team di Borgo Panigale sceglierà il pilota che affiancherà Dovizioso nel 2020 La line-up del 2019 è già stata ufficializzata e definita da tempo, con Danilo Petrucci che affiancherà Andrea Dovizioso dopo il passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda. La Ducati però scruta anche il futuro, lanciando lo sguardo alla stagione 2020, quando il contratto del rider ternano sarà ...

MotoGp - Paolo Ciabatti : “I risultati di Petrucci - Miller e Bagnaia ci porteranno a decidere chi sarà pilota ufficiale Ducati nel 2020” : I giorni passano con grande velocità e l’inizio della stagione 2019 di MotoGP si avvicina sempre di più. La Ducati è pronta a lanciare il guanto di sfida alla Honda e a Marc Marquez, dominatori delle ultime annate. La Rossa ha compiuto un grande salto di qualità, nel biennio 2017-2018, e si aspetta di continuare su questa strada per giocare un brutto scherzo allo spagnolo. Ci sono stati dei cambiamenti sostanziali: Jorge Lorenzo ha ...

