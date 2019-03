L' Inter potrebbe fare a meno di Icardi nel derby | rumors su un patto nello spogliatoio

Inter - duello con il Milan per Milinkovic-Savic : in estate potrebbe esserci l'assalto : Inter e Milan saranno sicuramente due delle società protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Entrambe potrebbero qualificarsi in Champions League visto che, al momento, sono rispettivamente quarta e terza in classifica e avrebbero gli introiti necessari per rinforzare notevolmente gli organici. L'obiettivo principale della società nerazzurra sarà quello di rifondare il centrocampo essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze ...

Angelo Alessio : 'Credo che la Juve potrebbe andare su Zidane - Inter da Champions' : In questo periodo i gossip del calcio italiano riempiono le cronache sportive, più che i risultati ottenuti in campo. Juventus e Inter, sono i top club che danno più materiale alla stampa e di questi argomenti ha parlato l'ex calciatore bianconero Angelo Alessio, nell'Intervista rilasciata a Sportitalia. Il probabile divorzio di Allegri La Juventus, dopo un inizio stagione da record sta attraversando un periodo di appannamento culminato nella ...

Inter - Icardi potrebbe tornare a disposizione nel derby contro il Milan : In casa Inter il caso Icardi continua a tener banco nonostante all'orizzonte ci sia il match di campionato contro la Spal, in programma domani alle ore 15 allo stadio Meazza. Gara importante per i nerazzurri, che non possono più sbagliare dopo il pareggio contro la Fiorentina e la sconfitta subita contro il Cagliari. Match a cui non prenderà parte ancora una volta il centravanti argentino che anche ieri si è allenato a parte. Nonostante il ...

Suicide Squad 2 : ecco la nuova squadra del film di James Gunn! Dave Bautista potrebbe Interpretare Peacemaker : Svelati i nuovi personaggi di Suicide Squad 2! Suicide Squad 2: Collider descrive la nuova formazione che vedremo al cinema nel sequel targato Dc e Warner Bros. Idris Elba sostituirà Will Smith nel ruolo di Deadshot, Joel Kinnaman non tornerà e sembra quasi certa la presenza di Harley Quinn interpretata dalla star di Hollywood Margot Robbie. Dave Bautista presente in ... Leggi tuttoSuicide Squad 2: ecco la nuova Squadra del film di James Gunn! ...

Calciomercato Juventus - l'Inter potrebbe proporre lo scambio Dybala-Icardi : Il futuro di Mauro Icardi sembra essere sempre più lontano dall'Inter. Il centravanti argentino, infatti, dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano, continua a lamentarsi di di un problema al ginocchio e a non volere scendere in campo. Icardi non ha ancora risolto i suoi problemi con i compagni di squadra e ha chiesto un incontro con il presidente nerazzurro Zhang, che dovrebbe svolgersi dopo il derby contro il Milan. La frattura appare ...

Juventus : l'ottavo scudetto consecutivo potrebbe arrivare ad aprile contro l'Inter : La vittoria al San Paolo contro il Napoli ha di fatto lanciato la Juventus verso l'ottavo scudetto consecutivo. Un ciclo vincente che ha (quasi) dell'incredibile, con i bianconeri che ormai sembrano imbattibili in campo nazionale, mentre a breve ci sarà la prova del nove in Europa, con i due gol da rimontare all'Atletico Madrid dopo l'ottavo di andata della Champions League. Con un vantaggio di 16 punti sul Napoli, secondo in classifica, la ...

La tassa francese sui giganti di Internet potrebbe fruttare 500 milioni di euro all’anno : Le Maire : La francia prepara la tassa per i colossi del web Una tassa del tre per cento sulle entrate francesi delle grandi aziende di Internet potrebbe fruttare 500 milioni di euro (568,3 milioni di dollari) all’anno, ha detto oggi il ministro […] L'articolo La tassa francese sui giganti di Internet potrebbe fruttare 500 milioni di euro all’anno: Le Maire proviene da iNFORMATI24.

Il New York Times scrive che il sistema di sorveglianza delle comunicazioni telefoniche della NSA potrebbe essere Interrotto : Il New York Times scrive che negli Stati Uniti il programma con cui la National Security Agency (NSA) sorvegliava le conversazioni telefoniche non viene utilizzato da mesi e potrebbe essere interrotto a fine anno. Il programma era stato istituito con il “Patriot

Spunta il nome di Allegri per l'Inter : Marotta e motivi familiari potrebbero convincerlo : È Massimiliano Allegri il nome che rimbalza con sempre più insistenza dal mondo nerazzurro. l'Inter, infatti, starebbe seriamente valutando l'ipotesi di mettere sotto contratto l'attuale allenatore della Juventus a partire dalla prossima stagione. La dirigenza del club milanese, infatti, starebbe lavorando alacremente per trovare il sostituto di Luciano Spalletti per pianificare al meglio il futuro che quasi certamente non vedrà più ad Appiano ...

Inter - Icardi deve prendere una decisione entro mercoledì : potrebbe essere convocato : Per Mauro Icardi è arrivato il momento di prendere un'importante decisione, dopo la sconfitta dell'Inter alla Sardegna Arena, infatti, la squadra deve pianificare i propri passi avanti. Luciano Spalletti ha parlato di altri cinque giorni per la fine delle terapie, dopodiché il giocatore dovrà decidere se essere bendisposto o meno. Le condizioni di Icardi, al momento, sembrerebbero appropriate per tornare nel gruppo, ma se il giocatore accuserà ...

Inter - Icardi potrebbe rientrare contro l’Eintracht : fondamentale l’esito dell’incontro tra Spalletti e Maurito : Mauro Icardi potrebbe tornare in campo contro l’Eintracht Francoforte giovedì, ma l’Inter prima vuole fare il punto della situazione sul calciatore Il ritorno di Mauro Icardi in campo fa rimanere con il fiato sospeso la dirigenza e i tifosi dell’Inter. Dopo il recupero dall’infortunio al ginocchio, il calciatore nerazzurro potrebbe rientrare in squadra già giovedì in Europa League per il match contro ...

Juventus - Conte potrebbe tornare. L’Inter pensa ad Allegri : Juventus, Conte l’idea per l’estate – Clamoroso intreccio di allenatori quello che potrebbe rivoluzionare le panchine di Juventus e Inter, nella prossima estate. Le voci di un divorzio a fine stagione tra la Juventus e Massimiliano Allegri si fanno sempre più insistenti: il tecnico toscano se fallirà l’appuntamento con la Champions League sarebbe il primo […] L'articolo Juventus, Conte potrebbe tornare. ...

Inter - Conte più Lewandowski : Zhang e Marotta potrebbero stravolgere tutto : La sconfitta subita contro il Cagliari rischia di condizionare notevolmente la stagione dell'Inter. I nerazzurri quest'oggi potrebbero essere superati in classifica dal Milan e agganciati dalla Roma al quarto posto. Una situazione impensabile fino a qualche settimana fa, figlia anche delle vicende di cui si parla da fin troppo tempo. Il caso Mauro Icardi va risolto e non è escluso che già questa settimana ci siano importanti novità. Il ...

Infortunio di Palacios : l'Inter si potrebbe reinserire nella corsa al 'nuovo Riquelme' : Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Exequiel Palacios al Real Madrid. I blancos avevano strappato un accordo formale con club e giocatore per il trasferimento in Spagna del talentuoso playmaker argentino nella stagione 2019/2020. L'Infortunio al perone della gamba destra, però, potrebbe cambiare gli scenari, con le merengues che non sarebbero più certe di voler acquistare il classe 1998 dal River Plate. Ecco, dunque, che l'Inter ...