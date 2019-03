Governo - a Conte deleghe per Affari Ue dopo dimissioni Savona : Roma, 12 mar., askanews, - "A seguito delle dimissioni del prof. Paolo Savona da Ministro per gli Affari europei, accettate con Dpr dell'8 marzo, le funzioni delegate al Ministro all'atto della nomina ...

No - le spese del Governo Conte non sono cresciute di oltre 640 milioni di euro in un anno : Ha avuto grande diffusione la notizia secondo la quale con il governo Conte le spese di Palazzo Chigi sarebbero aumentate di oltre 640 milioni di euro. La notizia è parzialmente corretta, ma la propaganda di parte dell'opposizione è distorsiva e confondente. Le cose, infatti, stanno in maniera alquanto diversa e le spese dirette di Palazzo Chigi non sono aumentate in modo considerevole. Proviamo a fare chiarezza, dando un'occhiata ai ...

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte contro Salvini e Mattarella : la bomba Cina sul Governo : Il governo gialloverde ha sempre un buon motivo per esplodere e poche ore dopo la Tav spunta una nuova grana, ancora più grande: la "via della Seta", il memorandum sullo sviluppo infrastrutturale euro-asiatica Belt and road. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono i grandi sostenitori dell'accordo che r

Luigi Di Maio - il retroscena. "Conte mi ha dato la sua parola. Sarà la Lega a far cadere il Governo" : Di fronte alle telecamere, Luigi Di Maio può raccontare balle, ma la verità in aula verrà a galla. E così sulla Tav è bastato attendere lunedì per vedere il bluff grillino sul "rinvio" evaporare di fronte all'annuncio, previsto, della Telt sull'avvio dell'iter dei bandi di gara. E mentre gli ultrà a

Italia-Cina - richiamo della Ue. Governo diviso - Conte : «Fedeli agli alleati» : Disponibili a ragionare se si tratta di aiutare le imprese italiane ad investire all?estero ma no alla colonizzazione dell?Italia da parte di potenze straniere. È il messaggio che...

TAV in stand by - per ora Conte scongiura crisi di Governo : In realtà tra Lega e MoVimento 5 Stelle non si può parlare di tregua politica. Il movimento guidato da Di Maio ha attaccato Giancarlo Giorgetti, uno degli esponenti più moderati di via Bellerio, ...

Governo - Salvini rilancia : “Ora Conte porti in cdm lo Sblocca-cantieri e la revisione del Codice degli appalti” : Il dossier Tav per ora è congelato. Sabato, nel giorno del suo 46° compleanno, aveva salutato con soddisfazione l’accordo raggiunto con gli alleati del M5s, suggellato dallo scambio di lettere tra il premier Conte e Telt, ma la verità è che ha dovuto ingoiarlo a forza: i bandi tecnicamente sono partiti, ma resteranno sospesi per mesi. Così ora Matteo Salvini rilancia e chiede pubblicamente che sul tavolo del consiglio dei ministri arrivino ...

Tav - vox tra attivisti e portavoce M5s : “Chi vince tra Di Maio e Salvini? Conte. No all’opera ma il Governo non deve cadere” : “Il vero vincitore del braccio di ferro Salvini-di Maio? Il premier Conte”. Una frase comune tra gli attivisti del Movimento Cinque Stelle che hanno partecipato alla tappa milanese del Villaggio Rousseau. Tra i corridoi della Fondazione Stelline, gli attivisti esaltano il ruolo di mediatore del Presidente del Consiglio. “Sono due attori, ognuno sta facendo la sua parte, ma in questo momento Di Maio la sta recitando meglio” racconta un altro ...

Tav - il Governo rinvia i bandi. Conte : presto incontrerò Macron e Juncker : Ma oggi l'annuncio del premier rischia davvero di negare il futuro al Paese, di condannarlo ad una recessione che sta gia' avendo effetti nefasti per l'economia, per tutti i cittadini". Lo ha ...

Usa al Governo Conte : "L'Italia non legittimi la Via della Seta cinese" : ... richiama il nostro Paese in un tweet di questo pomeriggio: 'L'Italia è un'importante economia globale e una grande destinazione per gli investimenti, non c'è bisogno che il governo italiano dia ...

Tav - Palazzo Chigi : i bandi slittano. Conte : il Governo ridiscuterà il progetto | : Lettera dell’Esecutivo a Telt. Fico: «Il no all’opera è una battaglia identitaria dell’M5S». Salvini: «Nessuna crisi di governo»

Tav - i bandi slittano. Conte : Governo impegnato a ridiscutere integralmente l'opera. LIVE | : La sottosegretaria all'Economia Castelli: ottenuto il rinvio di 6 mesi, sempre che Italia e Francia raggiungano accordo. Telt: lunedì si decide nel Cda. Di Maio ottimista: situazione si sta risolvendo. Salvini: dureremo 5, ...

