Giappone | JAXA e Toyota progettano un rover lunare

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) L’Agenzia spazialese e il colossohanno raggiunto un accordo per una possibile cooperazione nell’ottica di nuovi programmi di esplorazione spaziale. Secondoil primo passo consisterà nell’accelerazione del progetto già in corso per unpressurizzato e con equipaggio: il mezzo avrebbe un’autonomia di circa 10mila km. Secondo un responsabile di, icon equipaggio costituiranno un elemento importante delle nuove missioni di esplorazione sul nostro satellite, e un primo lancio potrebbe realizzarsi già nel 2029. Ilutilizzerebbe delle celle a combustibile, il cui prodotto di scarto è acqua (usa ossigeno e idrogeno nel processo inverso a quello dell’elettrolisi).L'articolounMeteo Web.