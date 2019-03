E’ morto Hal Blaine | batterista di John Lennon e Frank Sinatra

ilfogliettone

(Di martedì 12 marzo 2019) E', per cause naturali all'età di 90 anni, Haldi. Il musicista americano ha suonato in molti dei più grandi successi nella storia della musica. Nella sua lunga carriera ha lavorato con Elvis,, i Beach Boys e centinaia di altri artisti. Il genero di, Andyson, ha confermato all'Associated Press che il musicista è deceduto per cause naturali ieri nella sua casa di Palm Desert, in California.è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2000 e ha vinto un Grammy alla carriera lo scorso anno.fu il fondatore della cosiddetta "Wrecking Crew", un gruppo di turnisti che ha suonato su innumerevoli album dell'epoca - spesso senza ottenere alcun riconoscimento, dato che la prassi all'epoca era di non menzionare nelle note di copertina i musicisti presenti. Tra gli altri membri non ...

