Brexit,Parlamento boccia accordo con Ue

La Camera dei Comuni britannica hato stasera per la seconda volta l'sullapatrocinato dal governo Tory della premier Theresa May. I deputati a favore sono stati 242, quelli contrari 391. Lo scarto è stato di 149 voti, inferiore rispetto ai meno 230del primo tentativo andato a vuoto a gennaio. "Mi spiace profondamente, domani si voterà sull'uscita del Regno Unito senza", ha detto la premier May(Di martedì 12 marzo 2019)

