ha annunciato l'deldei suoi 737Max. L'annuncio è arrivato dopo la richiesta della Faa, l'agenzia federale americana per l'aviazione, di apportare modifiche "entro aprile" alla flotta dei 737Max, modello dell'aereo che si è schiantato in Etiopia presumibilmente per un problema al. "L'deldella flotta - ha assicurato-avverrà nelle prossime settimaneha espresso le condoglianze ai familiari delle 157 persone a bordo del suo aereo che hanno perso la vita".(Di martedì 12 marzo 2019)

TelevideoRai101 : Boeing: faremo aggiornamento software -