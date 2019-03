Arrestate Felicity Huffman e Lori Loughlin: mazzette per far ammettere i figli al college

(Di martedì 12 marzo 2019) La star di Desperate Housewives avrebbe versatoper farle propriee nelle più prestigiose università Usa come Yale, Stanford e Georgetown. Con lei in manette anche un'altra attrice famosa,, nota per la sua partecipazione alla sitcom "Full House. In totale sono oltre 50 le persone indagate per vasto giro diche ha scatenato una bufera su alcuni deiamericani più prestigiosi come Yale e Stanford.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...