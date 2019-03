Wanda Nara e il forfait di Icardi | niente stadio per evitare polemiche

Wanda Nara : «Settimana positiva. Icardi vuole proseguire la carriera all'Inter» : MILANO -La moglie e agente di Mauro Icardi , Wanda Nara , ospite dieri notte di Tiki Taka a Canale 5 ha toccato diversi argomenti, riguardanti soprattutto la situazione di Maurito: 'Abbiamo vinto ...

Wanda Nara : “Mauro vuole stare all’Inter. Io lavoro per la pace” : L’agente e moglie di Icardi, Wanda Nara, è tornata a parlare della vicenda che coinvolge il suo assistito, spiegando il perchè dell’assenza di entrambi nella partita di ieri contro la Spal: “L’abbiamo vista in famiglia, tutti insieme, abbiamo preferito evitare polemiche in una settimana molto particolare per l’Inter. Non voglio parlare adesso per evitare che qualsiasi parola venga male interpretata. Io lavoro per Mauro e ...

Inter-Icardi - Wanda Nara torna a parlare in tv : “dà priorità alla sua salute perchè non si sente importante” : Wanda Nara torna a parlare del ‘caso Icardi’ a Tiki Taka, le parole della moglie-agente di Maurito nel programma di Pierluigi Pardo Dopo il forfait in Europa League, anche in occasione dell’incontro di campionato dell’Inter contro la Spal, Mauro Icardi non è stato convocato. A parlare, ancora una volta, del caso che coinvolge Maurito, la moglie-agente del calciatore Wanda Nara. “Dove abbiamo visto Inter-Spal? ...

Wanda Nara : "Icardi sta bene all'Inter e io lavoro per fare la pace" : "Io lavoro per Mauro, lui sta bene all'Inter e vuole restare e io lavoro per fare la pace. Lui vuole giocare e vuole continuare la sua carriera all'Inter. Speriamo che tutto si risolva il prima possibile". Lo ha detto Wanda Nara, moglie e manager di Mauro Icardi, durante "Tiki Taka" su Canale 5."L'incontro con Marotta? Preferisco non dire niente - ha proseguito -. È stata comunque una settimana positiva, perché siamo riusciti a ...

